Einigung mit Land: Deubel zahlt Prozessdarlehen teilweise zurück

Das Land Rheinland-Pfalz und der ehemalige Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) haben sich in ihrem Rechtsstreit um die Rückzahlung eines Darlehens außergerichtlich geeinigt. Im Rahmen der Einigung habe Deubel 40.000 Euro an das Land gezahlt, heißt es aus der Staatskanzlei. Das sei weniger als das ursprünglich gewährte Darlehen, so ein Sprecher der Landesregierung. Allerdings bestehe ein weiterer Teil der Abmachung darin, dass der Ex-Finanzminister auf Schadenersatzforderungen wegen gestoppter Pensionszahlungen verzichte. Das Land hatte Deubel das Darlehen gewährt, damit dieser die Kosten seiner Verteidigung im Strafprozess um die so genannte Nürburgring-Affäre bezahlen konnte. In diesem Verfahren wurde er unter anderem wegen Untreue zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Anschluss hatte Deubel sich geweigert, das Darlehen in voller Höhe zurückzuzahlen. Wegen der außergerichtlichen Einigung sei das Verfahren nun ohne Urteil eingestellt worden, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz am Donnerstag mit.