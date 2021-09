Seniorenheime bereiten dritte Corona-Impfung vor

Im Norden von Rheinland-Pfalz bereiten sich die ersten Seniorenheime darauf vor, Bewohnern und Mitarbeitern eine dritte Corona-Impfung anzubieten. Seit dem 1. September können im Land besonders gefährdete Menschen eine sogenannte Booster-Impfung erhalten.

Die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper teilte dem SWR mit, dass in ihren Einrichtungen schon bald solche dritten Corona-Impfungen stattfinden sollen. Auch in der Seniorenresidenz Moseltal in Koblenz soll es sie wahrscheinlich in zehn Tagen geben. Der Leiter der Einrichtung, Mario Blinn sagte, es sei keine Eile notwendig. Alle 250 Bewohner seien zwei Mal geimpft und noch weitgehend geschützt.

Auch die meisten Hausärzte in der Region werden Dritt-Impfungen anbieten, so Hans-Dieter Grüninger, Hausarzt aus Boppard und Mitglied im Vorstand der Landesärztekammer. Allerdings wollten er und viele Kollegen erst abwarten, bis die ständige Impfkommission (Stiko) solche Auffrischungsimpfung empfehle.