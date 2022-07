per Mail teilen

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal suchen viele Betroffene händeringend Hilfe für den Wiederaufbau ihrer verwüsteten Häuser: Ein neues Handwerkerdorf soll dabei helfen.

In dieser Anlaufstelle im teilweise von der Flut zerstörten Winzerort Dernau stehen jetzt 26 Container mit zwei Betten, also insgesamt 52 Schlafplätzen. Hier bietet der Regionalverband Mittelrhein der Johanniter-Unfall-Hilfe nach eigenen Angaben seit Dienstag Übernachtungen für Handwerker wie Verputzer, Fliesenleger und Maler aus ganz Deutschland an.

Das neue Handwerkerdorf in Dernau im Ahrtal bietet günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Handwerker aus ganz Deutschland, die beim Wiederaufbau helfen wollen. SWR

"Wir haben festgestellt, dass viele Betriebe von außerhalb gerne helfen und mitanpacken möchten, allein fehlte es bis dato schlichtweg an geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten", erklärte Johanniter-Regionalvorstand Christian Görg. Auch der Ortsbürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian (CDU), betonte bei der Eröffnung, wie wichtig das Handwerkerdorf sei, damit mehr Firmen von außerhalb Aufträge im Ahrtal annehmen könnten. Finanziert wurde das Dorf unter anderem aus Spendengeldern der "Aktion Deutschland Hilft".

Handwerkerdorf in Dernau aus Spendengeldern finanziert

Das sogenannte Handwerkerdorf bietet laut den Johannitern neben den Wohncontainern weitere mit Aufenthaltsräumen, Sanitäreinrichtungen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern. Das von März bis Mai aufgebaute Containerdorf sei Anfang Juli bereits zu 77 Prozent ausgelastet gewesen. Falls nötig könne es mit zusätzlichen Containern erweitert werden.

So sehen die Container-Zimmer im Handwerkerdorf in Dernau aus. SWR

Die Übernachtungspreise belaufen sich nach den Angaben auf 20 bis 50 Euro pro Handwerker. Dieses Geld fließe in den Wiederaufbau, zum Beispiel in die neue Nahwärmeversorgung der Dörfer Dernau, Rech und Mayschoß. Die Handwerkskammer Koblenz koordiniert schon seit längerem Hilfe für das flutgeschädigte Ahrtal über die Internetseite handwerk-baut-auf.de. Inzwischen sind beim oft langwierigen Wiederaufbau in dem Katastrophengebiet vielerorts eher Fachleute als weiterhin ungelernte freiwillige Helfer gefragt.

Bei der Sturzflut nach extremem Starkregen im Ahrtal in der Nacht zum 15. Juli 2021 waren mindestens 134 Menschen getötet, mehr als 750 verletzt und Tausende Häuser verwüstet worden. Beim ersten Jahrestag des Hochwassers vergangene Woche wurde bei zahlreichen Veranstaltungen im Flusstal der Opfer gedacht.