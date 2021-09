Tag des Offenen Denkmals mit Corona-Auflagen

Viele Städte und Gemeinden im Norden von Rheinland-Pfalz beteiligen sich am Sonntag am „Tag des offenen Denkmals“. In Koblenz werden historische Gebäude wegen der Corona-Pandemie nicht für Besucher geöffnet, stattdessen sind im Internet Filme aus der Reihe „Denkmale in Koblenz“ zu sehen. Dort werden etwa die Treppenhäuser des Rathausgebäudes am Jesuitenplatz gezeigt, oder die Fassade und das Treppenhaus des ehemaligen Regierungsgebäudes am Rheinufer. Um die Denkmäler von außen sichtbar zu machen, werden sie mit roten Luftballons geschmückt. In Mayen haben Denkmäler dagegen geöffnet, wie das Fastnachts- oder Eifelmuseum. Es gibt außerdem eine Stadtführung in Mayener Mundart. Auch in Lahnstein können Besucher ebenfalls unter Corona-Auflagen einige Denkmäler besichtigen. Wie etwa die Johanniskirche am Lahnufer, das Martinsschloss, der Pulverturm oder der Hexenturm. Überall dort werden Führungen mit limitierter Teilnehmerzahl geboten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat den Tag des offenen Denkmals unter das Motto „Schein und Sein“ gestellt.