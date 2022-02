Im Westerwald und im Rhein-Lahn-Kreis hat es am Montag eine Reihe von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, verliefen die Proteste ohne besondere Zwischenfälle. Die größten Demonstrationen habe es in Montabaur mit etwa 100 Menschen und in Westerburg und Bad Ems mit jeweils etwa 50 Menschen gegeben. Weitere Proteste gab es unter anderem in Rennerod, Höhr-Grenzhausen und Wallmerod. Bei den nicht angemeldeten Demonstrationen ermittelt nun die Polizei.