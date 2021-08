Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan ruft die Organisation „Seebrücke“ in Koblenz und in Bonn zu Mahnwachen und Demonstrationen auf. In Bonn werden am Freitagnachmittag bis zu 300 Teilnehmer erwartet, in Koblenz beginnt die Kundgebung um 17 Uhr am Hauptbahnhof. Die Organisation "Seebrücke" hat eigenen Angaben zufolge bereits in den vergangenen Tagen in Städten wie Berlin, Freiburg oder München zu Protesten aufgerufen. In Afghanistan seien vor allem Frauen, Menschen, die sich für Frauenrechte einsetzen, sowie Journalistinnen und Journalisten oder Künstlerinnen und Künstler in akuter Lebensgefahr. Die Bundesregierung müsse umgehend so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan evakuieren, fordert die Organisation. Sie müsse es ermöglichen, dass Städte und Kommunen Geflüchtete, die sich für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben, aufnehmen könnten. "Seebrücke" ist eine Bewegung, die sich vor allem für Seenotrettung, sichere Fluchtwege und für die dauerhafte Aufnahme von geflüchteten Menschen in Europa einsetzt.