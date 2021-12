Koblenzer Polizei wird für Lautsprecher-Durchsagen kritisiert

Die Koblenzer Polizei wird derzeit aufgrund eines Videos in den sozialen Medien kritisiert, das während einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen entstanden ist.

Die Grünen-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz kritisiert die Polizei in Koblenz wegen Lautsprecher-Durchsagen während eines Einsatzes bei dem so genannten "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Montag. Aus Videomaterial, das dem SWR vorliegt, geht unter anderem hervor, dass ein Beamter per Durchsage Teilnehmende aufforderte, "sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen und provozieren" zu lassen.

Laut einem weiteren Video, das im Internet kursiert, heißt es in einer weiteren Durchsage - offensichtlich gegen Ende der Demonstration: "Wir, die Polizei, bedanken uns für den kooperativen und friedlichen Ihrerseits gezeigten Protest und die Teilnahme an diesem Spaziergang. Wir wünschen Ihnen einen schönen Weg nach Hause." Die Kundgebung an der rund 1.200 Personen teilnahmen, war zuvor nicht angemeldet worden.

Grüne und Linke kritisieren Verhalten der Polizei

Der innenpolitische Sprecher der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag, Carl-Bernhard von Heusinger, der seinen Wahlkreis in Koblenz hat, sagte dazu dem SWR: "Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich hier um eine unangemeldete Versammlung handelte, musste sich die Polizei zumindest neutral verhalten. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Dass sich die Polizei bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer unangemeldeten Versammlung auch noch bedankt, sehe ich sehr kritisch, zumal von solch so genannten Spaziergängen auch Gesundheitsgefahren ausgehen können."

Vor dem Hintergrund möglicher weiterer solcher Demonstrationen müsse die Polizei ihre Kommunikation anpassen. Er wolle dazu das Gespräch mit dem Polizeipräsidium Koblenz suchen.

Oliver Antpöhler-Zwiernik, Vorsitzender der Linken im Koblenzer Stadtrat, der am Montag an einer Gegendemonstration teilgenommen hat, sagte dem SWR: "Abgesehen von der Tatsache, dass in einer Pandemie ein Spaziergang mit Grablichtern und Fackeln zynisch gegenüber den Verstorbenen ist, sind diese Versammlungen ohne Maske und Mindestabstand blanker Hohn für die Menschen, die im Gesundheitswesen jeden Tag arbeiten."

Den an den Versammlungen Teilnehmenden gebühre keinerlei Danksagung und am allerwenigsten von der Polizei, die selbstverständlich auch wisse, welche rechtsradikalen Kräfte sich unter den Menschen verstecken, so Antpöhler-Zwiernik weiter.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul aus Koblenz spricht in Zusammenhang mit Kritik an den Durchsagen hingegen von einer "Denunziation der Polizei". Paul ist auch stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Koblenz.

Polizei Koblenz verteidigt Lautsprecherdurchsagen

Auf Anfrage des SWR verteidigte das Polizeipräsidium Koblenz das Vorgehen. Der Einsatz des Lautsprecherwagens sei notwendig gewesen, um Verhaltenshinweise an die Teilnehmenden zu richten, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Kommunikation mit den Versammlungsteilnehmenden habe "maßgeblich zu dem störungsfreien und friedlichen Verlauf beigetragen."

Bei vorherigen Versammlungslagen sei es hingegen nicht immer friedlich zugegangen. Die Aussage, die Teilnehmenden sollten sich "von ihrem Vorhaben nicht abbringen und provozieren zu lassen", habe sich auf eine Gegendemonstration bezogen, die versucht habe, eine bis dahin friedliche Demonstration der "Coronamaßnahmen-Kritiker" zu provozieren. Die Polizei stehe den Anliegen von Versammlungen neutral gegenüber.

Das Polizeipräsidium Koblenz teilte inzwischen über Twitter mit, man werde sich bemühen, künftig eine unmissverständliche Sprache zu nutzen. Die Polizei halte sich an das Gebot der Neutralität.