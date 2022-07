Ahrtal: Flutbetroffene wollen in Mainz demonstrieren

per Mail teilen

Auch fast ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe läuft der Wiederaufbau im Ahrtal schleppend. Dagegen regt sich Protest. Flutbetroffene wollen bei einer Demo am Samstag in Mainz darauf aufmerksam machen.

Protestiert werde vor allem wegen der oft etliche Monate stockenden Auszahlung von Geld aus dem Wiederaufbaufonds und des beschlossenen Rückbaus von Fluthilfe-Zentren im Ahrtal bis Ende Juli. Außerdem soll auch an einer Kirche in Mainz ein Kranz zum Gedenken an die Toten der Flut niedergelegt werden.

"Der Hauptgrund ist Frustration", sagt Iris Münn-Buschow, die den Protest organisiert. "Von der Politik fürs Ahrtal wünsche ich mir Transparenz". Der Wiederaufbau ginge zu langsam.

Kritik an Investitions- und Strukturbank des Landes

Sie kritisiert vor allem die aus ihrer Sicht zu langsame Auszahlungen von Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. Menschen, deren Haus durch die Flut zerstört wurde, können dafür bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Förderhilfen beantragen. Das Verfahren dafür sei aber zu kompliziert. Vor allem traumatisierten Menschen fehle die Kraft, die Anträge auszufüllen.

Es ist die zweite Demo dieser Art. Bereits im Mai sind etwa 200 Menschen im Ahrtal auf die Straße gegangen. Sie fühlte sich damals aber noch ernst genommen, sagt Iris Münn-Buschow. Doch dann beschloss der Kreistag ein Helferzentrum zu schließen, an dem auch Sachspenden gesammelt wurden. Die Begründung: Der Betreiber würde nicht mit dem Kreis kooperieren. "Das kann ich nicht nachvollziehen", so Münn-Buschow. Auch deshalb wolle sie nun an höherer Stelle protestieren.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eingeladen

Wie viele Demonstrantinnen und Demonstranten diesmal nach Mainz kommen werden, weiß sie nicht. Sie rechne allerdings mit mehreren hundert Menschen aus dem ganzen Ahrtal. Gegen 12 Uhr soll der Demonstrationszug vom Hauptbahnhof in die Innenstadt ziehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Landtagsabgeordnete seien zu der Kundgebung eingeladen.

Bei der etliche Meter hohen Sturzflut am 14. und 15. Juli 2021 nach extremem Regen waren im engen Ahrtal 134 Menschen getötet und mehr als 750 verletzt worden. Tausende Häuser wurden beschädigt oder zerstört, ebenso Straßen, Brücken und Schienen.