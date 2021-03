per Mail teilen

Am Rande einer Versammlung in Limburg gegen die aktuellen Corona- Maßnahmen sind einige Teilnehmer kurzzeitig mit der Polizei aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte zuvor einen Ordner kontrolliert, der keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug. Daraufhin habe dieser lautstark gegen die Kontrolle protestiert. Schnell hätten sich weitere Teilnehmer mit ihm solidarisiert und die Polizisten an ihre Polizeiautos zurückgedrängt. Dabei seien die Abstandsregeln nicht eingehalten worden.