Nach Brandanschlag auf Kirche: Demo in Wissen für mehr Sicherheit

In Wissen im Westerwald demonstrieren am Samstag Bürger und Vereine für mehr Sicherheit in der Stadt. Hintergrund ist der Brandanschlag auf die katholische Kirche Mitte Februar.

"Wissen steht zusammen - für mehr Sicherheit, Respekt und Verantwortung in unserer Stadt", so lautet der Titel der Demonstration, die am Samstag um 13:30 Uhr in Wissen beginnt. Organisiert wird sie von den Veranstaltern des Wissener Jahrmarktes. Wie die Organisatoren mitteilen, werden viele Vereine an der Demo teilnehmen. Alle Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich der Demo anzuschließen.

Wissen stehe seit Brandanschlag unter Schock

Bei den Bürgerinnen und Bürgern habe der Brandanschlag tiefe Narben, Fragen und Ängste hinterlassen, so die Organisatoren. Wissen stehe unter Schock. Der Brandanschlag auf die katholische Kirche sei der Höhepunkt einer ganzen Serie von Vandalismus in Wissen gewesen.

In den vergangenen Monaten hätten etwa Mülleimer im Stadtgebiet gebrannt. Zudem seien Wegkreuze und der Bahnhof zerstört worden. Und im vergangenen Jahr hätten sich Besucher des Schützenfestes mit Messern und Glasscherben attackiert.

Forderung nach mehr Polizei in Wissen

Die Organisatoren der Demonstration fordern deshalb, dass die Polizeiwache in Wissen auch nachts wieder besetzt wird. Seit den 1990er Jahren schließt die Wache um 22 Uhr, dann ist die Polizei in Betzdorf für Wissen zuständig. Das Polizeipräsidium in Koblenz plant nach eigenen Angaben nicht, die Polizeiwache in Wissen nachts wieder zu besetzen.

Schriftsteller Hanns Josef Ortheil bei Demo dabei

Nach Auskunft der Organisatoren beginnt die Demonstration am Samstag um 13:30 Uhr vor dem Haupteingang des Wissener Bahnhofs. Von dort zieht der Demonstrationszug durch die Stadt bis zum Kirchplatz. Dort wird der Schriftsteller Hanns Josef Ortheil eine kurze Ansprache halten. Ortheil ist unter anderem in Wissen aufgewachsen und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart.