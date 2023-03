Kein Investor gefunden: Schließung der Paracelsus-Klinik ist endgültig

Die Schließung der Paracelsus-Klinik ist offenbar nicht mehr zu verhindern. Ein möglicher Investor, die Hufeland-Klinik, ist abgesprungen. Kommunalpolitiker rufen zur Demo auf.

Die bereits von der Klinik-Leitung angekündigte Schließung der Paracelsus-Klinik schlägt weiter hohe Wellen. Für Samstag haben unter anderem der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) und die erste Kreisbeigeordnete Gisela Bertram (SPD) Protest angekündigt. Am Samstagnachmittag ab 13:00 Uhr soll es auf dem städtischen Parkplatz vor dem Klinikgebäude eine Demo geben.

Demo als "ein letztes "Aufbäumen"

Gisela Bertram sagte auf SWR-Anfrage, der Protest sei "ein letztes Aufbäumen" gegen die Schließungspläne. In dieser Woche habe die Klinikleitung den Betriebsrat und die Belegschaft darüber informiert, dass auch die benachbarte Hufeland-Klinik als möglicher neuer Investor nicht in Frage käme. Die noch übrigen etwa 240 Klinik-Beschäftigten würden Ende März ihre Kündigung erhalten, so Bertram.

Dazu bekämen sie gleichzeitig Angebote für eine Beschäftigung in einer anderen Klinik, sagte die Kommunalpolitikerin. Nach wie vor sei aber eine Initiative aus drei Bad Emser Medizinern bereit die Klinik in kleinerer Form - als sogenanntes "bürgernahes Krankenhaus" - für die Grund- und Regelversorgung weiterzuführen. Das hatten die Ärzteschaft und Bad Emser Kommunalpolitiker auch bereits in einem offenen Brief erläutert. So könne unter anderem die Chirurgie und die Innere Medizin der Klinik erhalten werden.

Stadtbürgermeister Krügel: Jobangebote sind kaum attraktiv

Auch der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel kritisiert das Vorgehen des Krankenhaus-Betreibers. Krügel sagte dem SWR, mögliche Jobangebote in andere Paracelsus-Kliniken - etwa nach München - zu wechseln, sei für die meisten Betroffenen keine Option. Sie seien in Bad Ems und in der Region verwurzelt. Auch er ruft nicht nur die Belegschaft zu dem Protest vor dem Klinikgebäude auf, auch andere Unterstützer und Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.