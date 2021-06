per Mail teilen

In Koblenz haben am Sonntag rund 50 Menschen gegen eine mögliche Privatisierung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein demonstriert.

Die Demonstranten trafen sich zunächst an den Krankenhäusern Kemperhof und Evangelisches Stift und zogen dann zum Koblenzer Rathaus. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Angemeldet hatte die Demonstration die Partei "Die Linke". Die Protestierenden fordern, dass das Gemeinschaftsklinikum mit Krankenhäusern in Koblenz, Nastätten, Boppard und Mayen weiter in kommunaler Hand bleibt.

Kontroverse Haltungen im Koblenzer Stadtrat

Bei dem Einstieg eines privaten Investors befürchtet die Partei die wirtschaftliche Ausbeute des Gesundheitswesens. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) sieht die Situation jedoch ganz anders. Er könne sich die Privatisierung des Gemeinschftsklinikums gut vorstellen, hieß es. Die Linken sprechen hingegen im Falle einer Privatsierung von einem Dammbruch für die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz. Denn eine solch große Privatisierung habe es hier noch nicht gegeben.