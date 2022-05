Demo für das Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth

per Mail teilen

Schülerinnen und Schüler des Franziskus Gymnasiums und auch die Eltern kämpfen weiter für den Erhalt der Schule. Der Schulträger will das Gymnasium zum Schuljahresende schließen.

"Ich sehe, wie es meinem Kind täglich geht - nämlich schlecht. Weil die Schule geschlossen wird,“ sagte eine der Veranstalterinnen gegenüber dem SWR. Es sei wichtig, den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, ihre Gefühle auszudrücken. Deswegen wollen die Betroffenen demonstrieren.

Demo diesmal in Bad Honnef

Weil die Schülerschaft des Franziskus Gymnasium von beiden Seiten des Rheins, sowie aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz komme, wolle man diesmal nicht in Remagen, sondern in Bad Honnef demonstrieren. Um 7:30 Uhr soll der Protest am S-Bahn-Parkplatz bei der Insel Grafenwerth beginnen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1500 Teilnehmern.

Vergangenen November hatte der Schulträger plötzlich die Schließung des Franziskus Gymnasiums verkündet. Ende des Schuljahres soll das Gymnasium geschlossen werden. Grund dafür ist nach Angaben des Schulträgers Soliman der mangelnde Brandschutz. Schülerinnen, Schüler, Eltern und Mitarbeitende kämpfen seitdem für den Erhalt des Gymnasiums.