per Mail teilen

Ein Schüler einer Grundschule in Neuwied hat sich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Nun muss eine ganze Klasse in Quarantäne.

Wie die Stadt Neuwied mitteilt, ist bei einem Schüler der vierten Klasse nach einem positiven Corona-Test die Variante des Virus nachgewiesen worden. Deshalb müssten alle Schülerinnen und Schüler dieser Klasse erstmal zu Hause bleiben. Auch zwei Lehrer müssen den Angaben zufolge in Quarantäne.

Für andere Klassen findet Präsenzunterricht statt

Die gesamte Klasse hätte nach Angaben eines Stadtsprechers Anfang der Woche in der Fieberambulanz in Neuwied PCR-Tests gemacht. Die Proben sollen dann speziell auf die Delta-Mutation untersucht werden. Die ganze Klasse soll nun 14 Tage in Quarantäne bleiben. Erst ein weiterer Test soll dann entscheiden, ob die Schülerinnen und Schüler wieder das Haus verlassen dürfen.

Für die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassen ändert sich trotz des Corona-Falls an ihrer Schule erstmal nicht viel: Sie dürften weiterhin zur Schule gehen, sagte der Sprecher. Wo sich der Schüler mit der Variante angesteckt haben könnte, ist bislang noch unklar.

Delta-Variante gilt als hoch ansteckend

Wie der Kreis Neuwied mitteilt, sind bisher insgesamt 14 Fälle der Delta-Variante im Landkreis bekannt. Aktuell zählten etwa zwei Drittel der gemeldeten Corona-Fälle zu dieser Variante, sagte ein Sprecher des Kreises. Der Anteil der Mutation an den Corona-Fällen steigt demnach weiter an.

Gefahr durch Corona-Mutationen – Was tun gegen Virus-Varianten?

Die das erste Mal in Indien festgestellte Mutation des Coronavirus gilt laut Robert-Koch-Institut als deutlich ansteckender als die ursprüngliche Form des Coronavirus. Die Erkrankung mit der Virusvariante verläuft demnach in vielen Fälle auch schwerer. Auch Impfungen könnten laut ersten Studien möglicherweise einen geringeren Schutz als bei anderen Virusvarianten bieten.