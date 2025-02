per Mail teilen

Nach dem Brand des Lokschuppens in Neuwied-Engers an Silvester werden die Vereine weiter unterstützt. Die Große Engerser Karnevalsgesellschaft bekam jetzt Spanien-Deko geschenkt.

Es war ein Schock nach der Silvesternacht für viele Vereine in Neuwied-Engers: Ein Feuer im historischen Lokschuppen zerstörte Materialen, Deko und Bühnenbilder. Auch die Große Engerser Karnevalsgesellschaft hatte dort ihre Karnevalswagen stehen.

Doch seit dem Brand kommt von allen Seiten Unterstützung und Hilfe. Jetzt auch von der Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff Irsch (Kreis Trier-Saarburg). Eine Delegation hat zwei Auto-Anhänger voll beladen mit selbstgebauter Spanien-Dekoration gespendet und am Freitag nach Neuwied gebracht.

Das ist eine so wichtige und tolle Spende und es hilft uns weiter.

Große Freude über Deko-Spende

Große Käselaibe, überdimensionierte Serranoschinken, Rotweinflaschen, ausladende Pfannen mit Paella - und als besonderer Hingucker ein lebensgroßer Stier. Deko aus Gips, Draht, Holz und Pappmaché.

Große Rotweinflaschen, Gitarren und Fächer gehören auch zur Deko-Spende. SWR

Thomas Haacke, der Vizepräsident der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft, ist begeistert. Vor allem der imposante Stier gefällt ihm. "Das ist ja ein Ding, den hätte ich mir nicht so groß vorgestellt, hoffentlich sieht ihn kein Metzger, dann macht der eine Riesenwurst daraus", lacht er. Dem Präsidenten der Engerser Karnevalsgesellschaft gefällt der Stier genauso gut. "Das ist eine so wichtige und tolle Spende und es hilft uns weiter. Denn nach dem Brand haben wir genug zu tun", sagt Ansgar Schunkert.

Hilfe unter Karnevalisten ist "Herzensangelegenheit"

Den Jecken der "Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff" aus dem etwa 150 km entfernten Irsch war es eine Herzensangelegenheit ihren närrischen Freunden zu helfen. Einer von ihnen ist Tobias Pütz: "Wir haben selbst so eine Halle, wo wir alles lagern, man will sich das gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man plötzlich von heute auf morgen alles verliert. Es ist so viel Arbeit das alles herzustellen und wir haben uns gedacht, dass es eine tolle Aktion ist dem Verein zu helfen".

Die gespendete Deko wird zunächst in einer Halle in Heimbach-Weis zwischengelagert. SWR

Dekoration soll beim Rheinuferfest in Neuwied-Engers spanisches Flair bringen

Etwa eine halbe Stunde dauert das Ausladen der ausgefallenen Dekoration. Sie wird jetzt in einer Halle im Industriegebiet im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis zwischengelagert. Denn für die aktuelle Karnevalssession ist die Deko nicht eingeplant. Sie soll erst im Sommer spanisches Lebensgefühl an den Rhein bringen, im August beim Rheinuferfest in Newied-Engers. Das wollen sich die Spender aus Irsch auf jeden Fall anschauen.