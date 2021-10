Dehoga fordert Bundesbeauftragten für das Ahrtal

per Mail teilen

Bis zu 80 Prozent der Gaststätten und Hotels im Ahrtal sind von den Folgen der Flutkatastrophe betroffen. Der zuständige Verband Dehoga fordert nun einen Bundesbeauftragten für die Region.

Den Betroffenen Betrieben im Ahrtal müsse nun schnelle Hilfe zugesagt werden, sagte die Geschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbands, Ingrid Hartges, dem SWR. Sie forderte dazu mehr Unterstützung aus der Politik. So solle es einen Bundesbeauftragten für das Ahrtal und schnelle Unterstützung für den Wiederaufbau der Infrastruktur geben.

Auch nicht von Flut betroffene Betriebe haben Einbußen

Wann Tourismus in der Region wieder möglich sein kann, ist derzeit nach Dehoga-Angaben noch unklar. Auch die touristischen Betriebe, die nicht direkt von der Flut betroffen waren, mussten demnach trotzdem Einbußen hinnehmen. Denn viele Reisende hätten ihren Aufenthalt nach der Hochwasserkatastrophe storniert. Außerdem waren und sind Hotels und Gaststätten den Angaben zufolge aufgrund der zerstörten Verkehrsinfrastruktur oft schwer zu erreichen.

Dehoga: Ahrtal soll touristische Topregion werden

Das flutgeschädigte Ahrtal mit Hunderten beschädigten oder zerstörten Hotels und Gaststätten soll nach Ansicht des Dehoga in Zukunft eine touristische Topregion werden. In dem berühmten Rotweingebiet gehe es um einen innovativen Aufbau von Hotels und Gaststätten mit erneuerbaren Energien und moderner Digitaltechnik. Außerdem brauche es den besten Hochwasserschutz für die Region. Hierzu beizutragen sei die Pflicht des Staates, so der rheinland-pfälzische Dehoga-Verbandspräsident Gereon Haumann.

Hunderte Betriebe im Ahrtal von Flut betroffen

Nach Angaben des Verbandes Ahrtal-Tourismus waren von den rund 600 touristischen Betrieben in dem engen Flusstal 75 bis 80 Prozent von der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli betroffen. Viele Gebäude sind inzwischen entkernt worden und gleichen teils einem Rohbau.