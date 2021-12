Dehoga kritisiert neue 2G-Plus-Regel

Die Dehoga-Kreisvorsitzenden im nördlichen Rheinland-Pfalz machen sich Sorgen um die Gastronomie und Hotels in der Region. Die geplanten Corona-Regeln kämen einem Lockdown gleich. Ab Samstag soll in Rheinland-Pfalz in Innenräumen die 2-G-Plus-Regel gelten. Das hat die Landesregierung beschlossen. Das heißt, Geimpfte oder Genesene müssen auch in Restaurants, Bars oder Hotels einen negativen Corona-Test vorweisen. Diese Hürde sei für viele Gäste zu hoch, beklagen die Dehoga-Vorsitzenden in Koblenz und dem Kreis Cochem-Zell. Es sei zu umständlich, an einen Test zu kommen. Deshalb fordern die Gastronomen, die öffentlichen Test-Kapazitäten wieder deutlich zu erhöhen. Denn schon jetzt hätten viele Gäste geplante Weihnachtsfeiern und -essen wegen der strengeren Regeln storniert. Vielen Gastronomie-Betrieben bliebe deshalb erneut nichts anderes übrig, als Überbrückungshilfen zu beantragen. Das sei für die Branche sehr frustrierend.