per Mail teilen

Die Debeka mit Sitz in Koblenz erhöht ihre Beiträge zum Jahreswechsel. Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass weitere Versicherer ihre Beiträge anheben.

Im Schnitt 17,6 Prozent höhere Versicherungsbeiträge ab Januar 2021 - diese Nachricht der Debeka, eine der größten Krankenversicherungen, wurde am Sonntag öffentlich. Die Versicherung begründet diese deutliche Anhebung damit, dass sie ihre Beiträge seit mehreren Jahren nicht anpassen konnte.

Grund dafür sei die aktuelle Gesetzeslage, so Gerd Benner, Pressesprecher der Debeka. Denn private Krankenversicherer dürften nur in wenigen Fällen ihre Beiträge erhöhen. Zum Beispiel, wenn die Ausgaben fünf Prozent über der Kalkulation liegen. Und das war jetzt der Fall. "Konnten die Beiträge in einem Tarif schon länger nicht mehr angepasst werden, ergeben sich deshalb oft höhere Beitragssteigerungen."

Ein wichtiger Posten bei der Neukalkulation der Beiträge sind die niedrigen Zinsen auf die Kapitalanlagen, die die Debeka erwirtschaftet. Denn einen Teil der Beiträge legt der Versicherer an, damit im Alter, wenn die Aufwendung für die Versicherten steigen, auf die Rücklagen zurückgegriffen werden kann.

Verbraucherzentrale: Beitragssteigerungen auch bei anderen zu erwarten

Für Michael Wortberg, Referent für Versicherungsfragen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, kam die Bekanntgabe von der Debeka überraschend. Er geht davon aus, dass es nur der erste Anbieter ist, der die Beiträge anhebt. Bisher sei die Debeka nicht bekannt dafür gewesen, so deutlich zu erhöhen - da würde bei anderen noch mehr kommen. Er glaubt, dass die Beitragssteigerungen mit einer falschen Anlagepolitik zu tun hat. Es sei sehr lange auf Geldanlagen gesetzt worden, die nur bei hohen Zinsen funktionieren.

Beamtenbund hat Verständnis für diese Entscheidung

Zwischen zehn und zwanzig Prozent steigen die Beiträge der Debeka ab dem kommenden Jahr, sagt Benner. Aktuell würde jeder Versicherte über die Preisanpassung informiert. Deshalb habe sich die Debeka auch dazu entschieden, jetzt schon die Beitragserhöhung öffentlich zu machen.

Da die Debeka zahlreiche Beamte in Rheinland-Pfalz versichert, ist die Beitragserhöhung auch Thema beim Deutschen Beamtenbund Rheinland-Pfalz. Er hat Verständnis für die Preiserhöhung. Die Vorsitzende Lilli Lenz sagt, die Debeka würde sich mit der Erhöhung die Taschen nicht voll machen, sondern auf höhere Behandlungskosten und die steigende Lebenserwartung reagieren. Sie fordert, der Anstieg der Versicherungskosten müsste bei der kommenden Tarifrunde berücksichtigt werden.