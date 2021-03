Die Debeka-Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Koblenz ist trotz der Corona-Pandemie in allen Bereichen gewachsen. Die Beitragseinnahmen der Versicherungen seien im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 3,8 Prozent auf 11,44 Milliarden Euro gestiegen. Nach Angaben des Unternehmens ist dieses Wachstum mehr als dreimal so hoch wie das der Branche. Zusammen mit ihrer Bausparkasse habe die Debeka im Jahr 2020 insgesamt rund 14 Milliarden Euro an Beiträgen und Geldeingängen verbucht. Vorstandsmitglied Annabritta Biederbick begründete das Beitragsplus von 17,6 Prozent in der Krankenvollversicherung Anfang 2021 mit den steigenden Kosten des medizinischen Fortschritts und den niedrigen Zinsen.