per Mail teilen

Mit einem digitalen Richtfest hat die Debeka-Versicherung den Baufortschritt ihres Koblenzer Hochhauses gefeiert.

Mit einem digitalen Richtfest hat die Debeka-Versicherung den Baufortschritt ihres Koblenzer Hochhauses gefeiert. Der Bau soll in etwa einem Jahr fertig gestellt sein. Rund 140 Millionen Euro wird es kosten, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm dem SWR. Die Debeka wolle künftig ihren Mitarbeitern ermöglichen, auch von Zuhause zu arbeiten. So verbessere sich das Arbeitsleben der Mitarbeiter – und auch für die Versicherung sei das von Vorteil. Dadurch biete der Neubau insgesamt mehr Mitarbeitern Platz. Die Debeka ist mit insgesamt rund 4.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Koblenz.