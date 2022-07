Debeka-Bilanz: 60 Millionen Euro Schäden nach der Flut

Die Debeka Versicherung in Koblenz zieht zum Jahrestag der Flutkatastrophe Bilanz. Demnach wurden der Versicherung Schäden in Höhe von fast 60 Millionen Euro gemeldet. Allein 35 Millionen Euro gehen laut Debeka an alle Betroffenen, die eine Wohngebäudeversicherung hatten, der Rest entfällt auf Hausratsversicherungen, KfZ- und gewerbliche Versicherugen. Besonders in den Monaten nach der Flut habe die Debeka eine steigende Nachfrage nach Zusatzversicherungen zum Beispiel gegen Elementarschäden verzeichnet, teilte die Versicherung mit. Inzwischen sinke die Nachfrage jedoch wieder. Von den insgesamt 60 Millionen Euro Schadenssumme konnten bislang laut Debeka 41 Millionen ausgezahlt werden. Das liege daran, dass im Ahrtal Handwerker fehlten und viele Reparaturen noch nicht abgeschlossen werden konnten.