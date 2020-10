Besucher können ab jetzt Dauerkarten für die Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler in zwei Jahren kaufen. Nach Angaben der Veranstalter kosten die Karten 119 Euro. Die Landesgartenschau soll in den Parks und Gärten an der Ahr von April bis Oktober 2022 unter dem Motto "Auf das Leben!" stattfinden. Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 800.000 Besucher.