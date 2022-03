"Das Maß ist voll": Strafanzeige gegen Busfahrer

Im Kreis Mayen-Koblenz und Ahrweiler herrscht seit Wochen Bus-Chaos. Nach einem Vorfall in der vergangenen Woche ist für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld im Kreis Mayen-Koblenz das Maß endgültig voll. Drei Jungen im Alter von sechs und sieben Jahren wurden vom Fahrer ihres Schulbusses in Mertloch an der Grundschule abgeholt, aber nicht nach Kollig gebracht, wo sie zu Hause sind. Der Busfahrer hat sie im 12 Kilometer entfernten Roes im Kreis Cochem-Zell einfach ausgesetzt. Der Verbandsbürgermeister hat deshalb Strafanzeige erstattet.

Eigentlich hätte der sechsjährige Markus längst zu Hause sein müssen, als seine Mutter einen Anruf von ihm bekam. Markus kennt die 6 Kilometer lange Route und sagt ihr, dass der Busfahrer ganz falsch fährt.

Angst, die sich immer mehr steigerte. Denn über mehr als zehn Minuten hinweg muss Svetlana Brachtendorf am Telefon mit anhören, wie ihr Kind in Panik gerät.

Der Busfahrer fährt über die Autobahn Richtung Trier bis nach Roes und lässt die Kinder dort einfach stehen. Ein Mann nimmt sich der drei Jungs an, die überhaupt nicht wissen, wo sie gelandet sind und kann der Mutter sagen, dass sie in Sicherheit sind.

Maximilian Mumm, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld war entsetzt, als im die Rektorin der Mertlocher Grundschule von dem Vorfall erzählte. Nach monatelangem Ärger mit Busfahrern, die sich nicht auskennen, kein Deutsch sprechen und immer wieder Unfälle verursachen, ist für ihn das Maß jetzt endgültig voll.

Das zuständige Busunternehmen hat sich bei der Mutter inzwischen entschuldigt. Der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Mittelrhein bezeichnet den Vorfall als eine Katastrophe. Er erklärt ihn damit, dass zwei Busfahrer unerlaubter Weise den Dienst getauscht hätten. Und das, obwohl der Busfahrer, der schließlich die Kinder gefahren hat, noch nicht vollständig eingearbeitet war. Warum der Busfahrer die Kinder aus dem Bus rausgeschmissen hat und in Roes stehen ließ, das kann er sich nur mit völliger Überforderung erklären. Der Fahrer soll nicht mehr eingesetzt werden.

Verbandsbürgermeister Mumm hat am Wochenende Strafanzeige gegen ihn erstattet wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und Aussetzung. Er will mit seiner Strafanzeige erreichen, dass der Kreis Mayen-Koblenz in Sachen Bus-Chaos endlich handelt.

