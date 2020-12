per Mail teilen

Im ehemaligen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich sind nach Angaben des Betreibers RWE zwei radioaktiv belastete Dampferzeuger nun abgebaut. Etwa zwei Jahre habe die Zerlegung der beiden Dampferzeuger mit einer Höhe von rund 23 Metern und einem Durchmesser von etwa vier Metern gedauert, sagte eine Sprecherin. Sie befanden sich in der Reaktorkugel des Kraftwerks. Der radioaktive Abfall soll im kommenden Jahr in ein Zwischenlager transportiert werden. Die zerlegten Metall-Hüllen sind laut Betreiber nicht radioaktiv belastet. Sie sollen recycelt werden. Im Inneren der Dampferzeuger waren 16.000 fingerdicke Röhren, die schwach bis mittelstark radioaktiv sind. Sie wurden nach Angaben von RWE in spezielle Container verpackt.