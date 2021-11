Damm des Dreifelder Weihers wird repariert

per Mail teilen

Der Damm des Dreifelder Weihers im Westerwald wird nach Auskunft der Naturschutzorganisation NABU in den kommenden Wochen saniert. Nutrias hätten dort in den vergangenen Monaten viele Gänge gegraben und damit der Stabilität des Dammes geschadet. Die Nutria ist eine aus Südamerika stammende Nagetierart, die mittlerweile auch an der Westerwälder Seenplatte vorkommt. Wie der NABU weiter mitteilt, muss der Wanderweg auf dem Damm für einige Tage gesperrt werden. Wanderer werden hierfür um Verständnis gebeten.