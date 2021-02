per Mail teilen

Nach einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Etzbach im Landkreis Altenkirchen ist das Gebäude unbewohnbar. Die 12 Bewohner mussten sich am Freitag eine andere Bleibe suchen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe könnten frühestens Montag gemacht werden. Bei den Löscharbeiten waren 60 Feuerwehrleute eingesetzt.