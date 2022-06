per Mail teilen

Im Koblenzer Stadtteil Karthause ist am Donnerstagabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sei mit knapp 70 Kräften im Einsatz gewesen. Nachdem der Brand gelöscht war, entzündeten sich den Angaben zufolge in dem Haus erneut Glutnester im Dämm-Material. Die Feuerwehr halte daher bis auf Weiteres Brandwache. Die Brandursache sei noch unklar, so die Feuerwehr.