Trend zu Einäscherungen im Krematorium hält an

Der Trend zu Feuerbestattungen hält nach Angaben des Betreibers des Rhein-Lahn-Krematoriums in Dachsenhausen an. In den vergangenen fünf Jahren seien durchschnittlich 35.000 Tote jährlich eingeäschert worden. Da die Erdbestattungen auf Friedhöfen und deren Pflege immer teurer würden, bleibe die Urne für viele Angehörige eine preiswertere Alternative, so Geschäftsführer Karl-Heinz Könsgen. Den zweiten Grund für einen leichten Anstieg der Zahlen sieht er darin, dass wegen der geburtenstarken Jahrgänge mehr Menschen sterben. Die Corona-Pandemie trage zu einem geringen Anteil auch an der hohen Zahl der Feuerbestattungen bei: Weil Angehörige nicht zur Beisetzung kommen durften, werde die Urne für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt.