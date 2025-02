Auch 2025 trifft die Currywurst wieder auf Schokolade in Neuwied: Zum zweiten Mal findet zusammen mit dem Currywurstfestival auch das Scholadenfestival chocolART statt.

Was erwartet die Besucher beim Currywurstfestival?

Was kann man bei chocolART erleben?

Wie sind die Öffnungszeiten?

Welche Besonderheiten gibt es in diesem Jahr?

Was muss man bei der Anfahrt beachten?

Was erwartet die Besucher beim Currywurstfestival

Es ist mittlerweile Tradition zum Jahresanfang in Neuwied: Das Currywurstfestvial. Freunde der Currywurst können ab dem 31. Januar (ab 11 Uhr) wieder mehr als 100 verschiedene Würste und 200 Soßen probieren. Erneut findet zusammen mit dem Event auch das Scholadenfestival chocolART statt. Mit der Symbiose Currywurst und Schokolade will das Stadtmarketing nach eigener Auskunft wieder beide Zielgruppen anlocken. Besucherinnen und Besucher könnten so zuerst eine herzhafte Wurst genießen und danach die Schokolade, heißt es.

Von klassisch bis außergewöhnlich: Currywurst asiatisch mit kalter Erdnuss-Soße oder im Baguette mit Sauerkraut. Mal als vegane Kreation mit Tofu und Banane, für besonders Hartgesottene mit ultra-scharfer Soße oder ganz klassisch. Auf dem Currywurstfestival gibt es die Kult-Wurst in vielen verschiedenen Variationen.

Was kann man bei chocolART erleben?

Die chocolART gilt als größtes Schokoladenfestival in Deutschland. Seine Ursprünge hat es in Tübingen. Dort wird es seit 2006 in der Vorweihnachtszeit veranstaltet. Im April 2019 fand die erste chocolART in Neuwied statt. Dieses Jahr gibt es nach Angaben der Stadt 21 Stände, an denen die Aussteller Schokolade in verschiedensten Formen anbieten - über Pralinen, Kakao und Schokotafeln bis hin zu Schokolikör.

Bei der chocolART gibt es viele verschiedene Kreationen aus Schokolade, wie zum Beispiel Figuren, Instrumente oder Werkzeuge. Franz-Josef Dehenn

Wie sind die Öffnungszeiten

Das Festival der Currywurst startet am Freitag, den 31. Januar, in der Innenstadt von Neuwied. Die Currywurst-Stände öffnen am Freitag und Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Gäste laut Stadt am 2. Februar auch ein verkaufsoffener Sonntag.

Welche Besonderheiten gibt es in diesem Jahr?

Die "süße Symbiose" von Currywurst und Schokolade hat im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt Neuwied die Besucherzahlen deutlich gesteigert. Der Erfolg der Premiere sorgt daher in diesem Jahr für eine Erweiterung des Events: Die Veranstaltungsfläche wird um 25 Prozent vergrößert, und der Bereich Sulzbacher-Rondell wird integriert. Mit insgesamt 52 Standbetreibern - 31 für das Currywurstfestival und 21 für die chocolArt - ist die Veranstaltung in diesem Jahr noch größer. Damit gibt es acht Stände mehr als im Vorjahr. Laut Stadt bringen sechs neue Wagen innovative Currywurstkreationen mit.

21 Aussteller bieten in diesem Jahr bei der chocolART in Neuwied Schokolade in verschiedenen Formen und Farben an. SWR

Was muss man bei der Anfahrt beachten?

Die Innenstadt von Neuwied ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Bahnhof Neuwied sind es zu Fuß zum Luisenplatz etwa 15 Minuten. Außerdem gibt es im Zentrum viele Parkflächen. Kostenfreie Parkplätze gibt es unter der Rheinbrücke. Mit einem "Verkehrschaos" werde nicht gerechnet, so die Stadt. Der Sonntag sei aber immer besonders gut besucht.

Das Thema Sicherheit spiele beim dreitägigen Festival eine große Rolle, teilte die Stadt Neuwied mit. Nach den Ereignissen auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg habe das Stadtmarketing zusammen mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften die bestehenden Maßnahmen nochmals überprüft und optimiert, heißt es. Dazu gehören den Angaben zufolge nicht nur verstärkte Streifen, sondern auch ein absolutes Autoverbot auf dem Veranstaltungsgelände.