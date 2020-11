Bei den gängigen Corona-Tests wird der sogenannte Ct-Wert nur selten von den Laboren an die Gesundheitsämter übermittelt. Dabei könnte dieser Wert Menschen vor einer längeren Quarantäne bewahren.

Nach einem Corona-Test teilen die Labore den Gesundheitsämtern oft den sogenannten Ct-Wert nicht mit. Dabei kann dieser einen wichtigen Hinweis darauf geben, wie lange ein Infizierter in Quarantäne muss. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergab vor kurzem, dass in Rheinland-Pfalz 86 Prozent der Gesundheitsämter den Ct-Wert vom Labor nicht übermittelt bekommen. Ähnlich sieht es auch im nördlichen Rheinland-Pfalz aus. Der SWR hat bei Laboren und Gesundheitsämtern nachgefragt. Doch vorweg erstmal eine Erklärung:

Was ist eigentlich der Ct-Wert?

Der gängige Corona-Test im Moment ist der sogenannte PCR-Test. Dafür wird ein Abstrich aus dem Mund- oder Nasenraum genommen. Der wird dann im Labor ausgewertet. Dabei kann auch der sogenannte Ct-Wert ermittelt werden. Je höher dieser Wert ist, desto weniger Corona-Viren trägt jemand in sich. Dieser Wert kann also zeigen, ob jemand trotz positivem Corona-Tests überhaupt noch ansteckend ist. Denn nicht immer haben die Infizierten auch noch genug Viren im Körper, um andere Personen damit anzustecken. Infizierte Menschen müssten also möglicherweise gar nicht so lange in Quarantäne, wenn man dem Ct-Wert mehr Beachtung schenken würde. Das schätzt grundsätzlich sogar das Robert-Koch-Institut so ein.

Wie gehen die Labore mit dem Ct-Wert um?

Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz etwa sagt, dass sie zwar bei jedem Corona-Test den Ct-Wert ermitteln. Er würde aber nicht auf dem Befund übermittelt, weil er nicht Teil des Testergebnisses sei. Denn das Robert-Koch-Institut würde das derzeit nicht empfehlen. Die Gefahr einer Fehlinterpretation und einer verkürzten Quarantänezeit sei zu groß. Das Labor Koblenz übermittelt den Ct-Wert zwar immer, sieht ihn aber auch eher kritisch. Denn wie genau und aussagekräftig der ist, hänge auch von der Qualität des Abstrichs ab. Allein der Ct-Wert reiche nicht aus, um zu erkennen, ob ein Infizierter noch ansteckend ist. So sieht es das Labor Koblenz.

Wie gehen die Gesundheitsämter mit dem Ct-Wert um?

Das Gesundheitsamt im Rhein-Lahn-Kreis bekommt den Ct-Wert eigenen Angaben zufolge gar nicht übermittelt. Die Mitarbeiter dort können ihn also bei ihren Einschätzungen zur Quarantänedauer von Corona-Infizierten auch nicht mit einbeziehen. Das Gesundheitsamt im Kreis Cochem-Zell bekommt den Wert eigenen Angaben zufolge auch nicht immer übermittelt. Die Mitarbeiter fordern ihn aber je nach Einzelfall beim Labor an. Ob jemand in Quarantäne muss, entscheidet das Amt aufgrund verschiedener Kriterien - wie etwa Symptome und Krankheitsverlauf. Unter Umständen beziehen sie sich dabei auch auf den Ct-Wert, heißt es. Der Ct-Wert scheint dort bei der Beurteilung für die Quarantäne also ebenfalls keine große Rolle zu spielen.

Warum wird dem Ct-Wert so wenig Beachtung geschenkt?

Vermutlich spielt dabei die Frage der Verantwortung eine große Rolle. Keiner will die Konsequenzen tragen, wenn jemand aufgrund des Ct-Werts früher aus der Quarantäne entlassen wird, dann aber doch jemanden ansteckt. Und auch die Vergleichbarkeit scheint ein Problem zu sein. Weil nicht alle Abstriche von gleichguter Qualität sind. Und weil in den verschiedenen Laboren nicht alle Geräte gleich skaliert sind. Wenn das gewährleistet wäre, wäre auch der Ct-Wert möglicherweise belastbarer und könnte eine größere Rolle spielen. Und damit vielleicht viele Menschen vor einer langen Quarantäne bewahren.