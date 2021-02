per Mail teilen

Bei einem Mitarbeiter einer Firma aus der Verbandsgemeinde Adenau wurde die hoch ansteckende britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Möglicherweise ist ein direkter Kontakt mit einem Mann aus Großbritannien die Ursache.

Nach Angaben des Kreises Ahrweiler befinden sich alle Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Der Infizierte habe sich möglicherweise bei einem Treffen mit einem Geschäftspartner aus Großbritannien angesteckt, teilte das Kreisgesundheitsamt mit.

Weitere Menschen in anderen Bundesländern infiziert

Der Brite habe bei seiner Einreise zwar ein negatives Testergebnis vorweisen können, mittlerweile sei er aber positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei jetzt wieder zurück in seinem Heimatland, so die Behörde.

Der Mann habe auch Kontakt zu Menschen in anderen Bundesländern gehabt, die mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert seien. Ob es dabei auch um die zuerst in Großbritannien aufgetretene Covid-19-Mutation B 1.1.7 handelt, wird nach Angaben des Kreises zurzeit in Laboruntersuchungen getestet.

Virus-Mutation als "dringende Mahnung" zu verstehen

Der Leiter des Gesundheitsamts Ahrweiler, Stefan Voss, sagte, dieser Fall sei auch als Warnung zu sehen: "Trotz zur Zeit leicht rückläufiger Fallzahlen muss das als dringende Mahnung dafür verstanden werden, die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen gegen eine Weiterverbreitung des Virus konsequent fortzusetzen und weiter zu intensivieren."

Rhein-Hunsrück-Kreis hat noch keine Informationen über Corona-Fall

Im Rhein-Hunsrück-Kreis war nach Angaben der Behörden schon in der vergangenen Woche nach Tests des Labordienstleisters Bioscientia ein Fall mit mutierten Viren nachgewiesen worden. Die Kreisverwaltung hat nach eigenen Angaben vom Land aber bislang noch keine weiteren Informationen über den Corona-Fall im Kreis bekommen.

Eine Sprecherin sagte SWR-Aktuell, bislang wisse das Kreis-Gesundheitsamt noch nicht, wo der oder die Betroffene aus dem Kreis lebe oder welche Virus-Mutation bei der Person nachgewiesen wurde. Deshalb habe das Amt auch noch nicht nach Kontaktpersonen des Infizierten suchen können. Damit widerspricht die Sprecherin der Aussage vom Land, wonach die Gesundheitsämter bereits mit den in Rheinland-Pfalz von Mutationen betroffenen Infizierten in Kontakt stünden.