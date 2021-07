Im nördlichen Rheinland-Pfalz sind mindestens 130 Menschen an Corona erkrankt, obwohl sie vollständig geimpft sind - landesweit sind es mehr als 350. Das zeigt eine Auswertung des Landesuntersuchungsamts in Koblenz.

Allein für den Norden des Landes meldet das Landesuntersuchungsamt auf SWR-Anfrage knapp 100 Impfdurchbrüche. Dabei handelt es sich um Personen, die mittels PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Zudem muss die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen (beim Impfstoff von Johnson & Johnson gilt die erste Impfung, da nur eine Dosis benötigt wird).

Die meisten Impfdurchbrüche gibt es im Westerwaldkreis

Im Westerwaldkreis sind demnach bisher die meisten Menschen an Covid-19 erkrankt, obwohl sie schon vollständig geimpft waren. 30 Fälle sind hier bekannt. Auch aus anderen Kreisen im Norden von Rheinland-Pfalz sind Impfdurchbrüche gemeldet worden. Hier eine Übersicht:

Kreis Ahrweiler: 1

Kreis Altenkirchen: 13

Kreis Cochem-Zell: 24

Kreis Neuwied: 14

Rhein-Hunsrück-Kreis: 2

Rhein-Lahn-Kreis: 14

Westerwald-Kreis: 30

Das Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz hat bislang noch keine Impfdurchbrüche an das Landesuntersuchungsamt gemeldet. Auf Nachfrage des SWR hieß es von einem Sprecher, dass auch dort Fälle von Geimpften aufgetreten sind, die an Corona erkrankt sind. Demnach sei es bislang bei 109 geimpften Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts (zu dem auch die Stadt Koblenz zählt) zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen. 30 davon waren doppelt geimpft.

Delta-Variante taucht kaum bei Impfdurchbrüchen auf

Aussagen dazu, an welcher Variante des Coronavirus die Geimpften erkrankt sind, können bis jetzt offenbar nur bedingt getroffen werden. Von den in Rheinland-Pfalz gemeldeten 351 Fällen handelt es sich laut Landesuntersuchungsamt in 130 Fällen um die sogenannte Alpha-Variante. Die Delta-Variante konnte den Angaben zufolge bislang nur in sechs Fällen nachgewiesen werden. Allerdings könne in etwa 200 Fällen keine Angabe zur Variante gemacht werden, teilte die Behörde mit.

Geimpfte haben eher milde Verläufe

Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bieten die in Europa zugelassenen Impfstoffe mit 65 bis 95 Prozent "eine gute bis sehr gute Wirksamkeit" in allen untersuchten Altersgruppen - insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Demnach entwickeln vollständig geimpfte Personen in der Regel nur leichte Symptome oder weisen gar keine Krankheitszeichen auf.

Ähnliche Beobachtungen meldet auch der Westerwaldkreis. Die meisten Impfdurchbrüche habe es dort in Seniorenheimen gegeben - die Betroffenen seien aber entweder gar nicht oder nur sehr leicht erkrankt. Es waren aber auch einige jüngere Menschen dabei, die trotz Impfung positiv getestet wurden. Diese hätten sich in der eigenen Familie angesteckt und waren auch selbst infektiös.

Impfdurchbrüche vergleichsweise gering

Im Vergleich zur Anzahl der vollständig geimpften Personen ist die Anzahl von 30 Impfdurchbrüche als gering einzuschätzen. Im Westerwaldkreis wurden bislang mehr als 65.000 Menschen zweimal geimpft. In Rheinland-Pfalz haben laut Gesundheitsministerium bis zu 5. Juli schon 2.220.829 Personen eine Erstimpfung und 1.540.477 eine Zweitimpfung erhalten.