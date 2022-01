Corona trotz Booster - sind die Impfdurchbrüche ein Problem?

per Mail teilen

Auch im Norden des Landes steigen die Corona-Zahlen kontinuierlich an. Unter den Infizierten sind auch viele Geimpfte und Geboosterte. Krankenhäuser geben jedoch Entwarnung.

Die Omikron-Welle fegt über das Land - das zeigt sich auch im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald. Dem aktuellen Wochenbericht des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Koblenz ist zu entnehmen, dass die Inzidenz mittlerweile auf mehr als 600 (RLP: 785,5) gestiegen ist. Die höchste Inzidenz hat derzeit der Rhein-Hunsrück-Kreis mit 828. Aktuell sind im Versorgungsgebiet mehr als 8.000 aktive Corona-Fälle bekannt.

Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald: Das Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald umfasst die Kreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn und den Westerwaldkreis.

Aus dem Wochenbericht geht unter anderem auch hervor, dass die Zahl der Impfdurchbrüche im Land weiter steigt. Betrachtet man die letzten zwei Kalenderwochen, so entfallen 53 Prozent der gemeldeten symptomatischen Corona-Infektionen auf ungeimpfte, 24 Prozent auf vollständig geimpfte und 23 Prozent auf geboosterte Menschen.

Corona-Impfung schützt nicht sicher vor Infektion

Trotzdem sieht Dr. Philipp Zanger, Epidemiologe und Referatsleiter des Landesuntersuchungsamts, die Entwicklung entspannt. Er verweist darauf, dass die Corona-Schutzimpfung in erster Linie schwere Verläufe verhindern soll - eine Infektion komplett verhindern, das sei Wunschdenken. Zanger spricht deshalb erst von einem Impfdurchbruch, wenn Menschen tatsächlich so schwer an Corona erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen.

Und da sehen die Zahlen schon wesentlich besser aus. Rückblickend auf die vergangenen acht Wochen mussten im Land 676 Menschen im Krankenhaus wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Davon waren lediglich 20 Prozent vollständig geimpft und 5 Prozent geboostert.

Intensivmedizinisch behandelt werden mussten in dieser Zeit laut Landesuntersuchungsamt landesweit 119 Personen - der Großteil davon (82 Prozent) war nicht oder nicht vollständig geimpft.

"Wir sehen, dass die Impfung hilft."

Die Zahlen spiegeln sich auch in den Erfahrungsberichten von Krankenhäusern aus dem Großraum Koblenz wider, wie eine kleine Umfrage ergeben hat. Dr. Ansgar Rieke vom Koblenzer Krankenhaus Kemperhof, das zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gehört, sagt im Gespräch mit dem SWR: "Wir sehen, dass die Impfung hilft." Die Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssten, seien zum größten Teil ungeimpft oder immungeschwächt.

Verschiedene Risikofaktoren für schweren Corona-Verlauf

Mit Blick auf die letzten beiden Pandemiejahre haben Rieke und auch Kollegen aus anderen Krankenhäusern viele Gemeinsamkeiten bei den Corona-Patienten festgestellt - unabhängig vom Impfstatus. Hohes Alter, Diabetes, Übergewicht, Krebs, Dialysepflichtigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, all dies sind laut Rieke Risikofaktoren für einen schweren Corona-Verlauf.

Aber es habe auch immer wieder Einzelfälle von augenscheinlich gesunden - auch vergleichsweise jungen - Menschen gegeben, die in der Vergangenheit intensivmedizinisch behandelt werden mussten oder sogar an Covid-19 verstarben. Auch jetzt noch würden in den Krankenhäusern im Raum Koblenz einige jüngere Patienten liegen, denen die Delta-Variante übel mitgespielt habe.

Bei den Menschen, die mit der Omikron-Variante im Krankenhaus eingeliefert werden, würden sich bislang eher mildere Verläufe zeigen. Das berichtet auch der Verwaltungsdirektor des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, Thomas Werner. Er macht sich angesichts der hohen Infektionszahlen trotzdem Sorgen - Omikron könnte seiner Ansicht nach zur Belastung für die Normalstationen werden. In dieser Hinsicht appelliert er auch an Geboosterte, sich nicht auf ihren Impfschutz zu verlassen und weiterhin vorsichtig zu sein.

Auch Geimpfte können Virus weitergeben

Wie stark Geboosterte oder Geimpfte das Virus weitertragen können, dazu wird weltweit geforscht - mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert auf seiner Webseite, dass Geimpfte vermutlich kürzere Zeit ansteckend sind, sagt aber auch: "In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden."

Dr. Ansgar Rieke betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Corona-Tests im Alltag seien. Durch die Tests in Schulen, Kitas oder am Arbeitsplatz könnten Infizierte entdeckt werden, die keine Anzeichen einer Erkrankung zeigen: "Ich glaube, die Rolle der asymptomatischen Träger wird unterschätzt." Das würde bedeuten, dass Menschen, die keine Symptome zeigen, das Virus gegebenenfalls weitertragen können.