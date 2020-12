Im Kreis Altenkirchen entsteht ein neues Corona-Testzentrum. Nach Angaben des Kreises sollen künftig in den Räumlichkeiten der Metzgerei Hermes in Hamm an der Sieg Corona-Verdachtsfälle untersucht werden. Geplant ist, dass die Praxis in etwa einer Woche in Betrieb gehen kann. Auch in Gebhardshain gibt es bereits eine zentrale Teststelle. Darüber hinaus können auch Hausärzte ihre Patienten auf das Corona-Virus testen.