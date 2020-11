In diesen Tagen einen Corona-Schnelltest zu machen ist ein Problem, denn es gibt kaum noch Schnelltests. Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat damit allerdings kein Problem, denn die Klinik testet selbst.

Wie funktioniert das?

Die Klinik hat tief in die Tasche gegriffen und sich zwei eigene Testgeräte für insgesamt 50.000 EUR gekauft, das zweite erst vor wenigen Tagen. Das ist viel Geld für das kleine Krankenhaus einer kirchlichen Stiftung. Mit den Geräten kann man den sogenannten PCR-Test machen. Das ist der Standard-Test auf Corona, wird aber meistens nur von Fachlaboren angeboten. Dorthin müssen Kliniken oder Behörden die Teststreifen erst hinschicken und das dauert natürlich länger.

Im Verbundkrankenhaus Linz machen sie den PCR-Test selbst, und das sei ein wesentlicher Vorteil, weil die Labore landesweit an ihren Grenzen arbeiten, meint Verwaltungsdirektor Thomas Werner: "Gerade jetzt bei der maximalen Inanspruchnahme der großen externen Labore mit Befundlaufzeiten, die über 24 Stunden hinausgehen, sind wir hier viel schneller." Das Testergebnis sei mit den neuen Geräten schon nach 45 Minuten da und gebe eine 100 prozentige Sicherheit.

Wer wird getestet?

Alle Patienten werden getestet. Das gehöre inzwischen zum Standard in den beiden Kliniken in Linz und Remagen. Das funktioniert dann so, dass der Patient schon bei der Voruntersuchung auf Corona getestet werde, also bevor er ins Krankenhaus kommt. Ist der Test positiv, kommen die neuen Patienten erst mal auf die Isolierstation. Ähnlich läuft das auch bei Notfallpatienten. Da wird sofort ein Schnelltest gemacht und parallel dazu auch noch der reguläre PCR-Test. Hat ein Notfallpatient Erkältungssymptome, kommt er sofort auf die Isolationsstation.

Ist das mit den eigenen Tests nicht sehr aufwändig für die Klinik?

Für die Mitarbeiter im Krankenhaus-Labor bedeuten die Corona-Tests mehr Arbeit. Sie arbeiten dort rund um die Uhr, sagt Verwaltungsdirektor Werner. Das lohne sich aber auch. Die Klinik muss nicht so viel Geld für Schutzkleidung ausgeben. Auf der Isolierstation sind mehr Betten frei, weil da nur Leute liegen, die definitiv Corona haben und die anderen Patienten in der Klinik haben die Gewissheit, dass die Chance sich zu infizieren, sehr viel geringer ist.

Und es gibt noch eine Nebenwirkung auf die Mitarbeiter im Krankenhaus. Sie können jetzt sehr viel entspannter mit den Patienten umgehen, meint Verwaltungsdirektor Werner: "Die Unsicherheiten sind sicher vorhanden. Ein negativer Corona-Test ist für unsere Mitarbeiter schon ein großer Bestandteil der Sicherheit." Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings auch im Krankenhaus Linz-Remagen nicht, denn ein Test kann auch negativ sein, obwohl der Patient schon Corona hat, aber die Inkubationszeit noch nicht vorbei ist.