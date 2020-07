per Mail teilen

In Koblenz stehen drei Studentenwohnheime unter Quarantäne, weil dort drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Wie die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Mittwoch mitteilte, zeigten weitere Menschen, die mit den Betroffenen Kontakt hatten, Symptome. Auch sie wurden getestet, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Das Gesundheitsamt sucht jetzt nach weiteren Kontaktpersonen der drei betroffenen Studenten.

Studierende in Quarantäne

Zwei Betroffene leben in einem Wohnheim, der dritte in einem weiteren. Das dritte Gebäude sei wegen Kontakten von Bewohnern zu den anderen beiden Wohnheimen vorsichtshalber ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Die drei Wohnheime in der Simmerner Straße, der Spechtstraße sowie im Lerchenweg bieten insgesamt Platz für rund 350 Personen.

Mitarbeiter von DRK und der DLRG nehmen Abstriche von Koblenzer Studenten. SWR

Zahlreiche Polizisten kontrollierten die Ausgänge der drei Studentenwohnheime im Koblenzer Stadtteil Karthause. Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und auch von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kamen in weißer Schutzkleidung und mit Masken, um von allen Bewohnern Abstriche zu nehmen.

Die Universität Koblenz sei wegen der Verlegung der Lehre ins Internet vorerst nicht von den Maßnahmen betroffen, hieß es.