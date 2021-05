Menschen, die einen schweren Verlauf der Corona-Erkrankung hinter sich haben, leiden häufig lange an den Folgen - körperlich, aber auch psychisch. Die Hufeland-Klinik in Bad Ems versucht deshalb jetzt, ehemaligen Corona-Patienten mit einer Gesprächstherapie zu helfen.

Anna Loskes infizierte sich im Oktober mit Corona und wurde schwer krank. Die 54-Jährige musste in eine Klinik und lag elf Tage auf der Intensivstation. "Das Schlimmste war eigentlich für mich, dass ich zu meiner Familie fast keinen Kontakt hatte. Es war die Hölle. Ich konnte eigentlich auch nicht am Telefon sprechen. Ich habe ja kaum Luft bekommen und musste die ganze Zeit mit einer Sauerstoffmaske beatmet werden. Es war nur wichtig, dass meine Familie wusste, dass es mich noch gibt", erinnert sich Anna Loskes gut drei Monate später.

"Die Ärzte standen vor meinem Bett und konnten nicht sagen, wo die Reise hingeht. Das war sehr schwer."

Sie überstand die schwere Virusinfektion. Nach der Erkrankung war Anna Loskes körperlich allerdings sehr schwach, sie litt unter Gedächtnisstörungen. Und auch ihre Psyche war nicht mehr in Ordnung. "Man ist halt sehr oft aufgewühlt. Man ist nicht mit sich zufrieden, weil alles noch nicht so ist, wie man es eigentlich gewohnt ist."

Psychologische Begleitung in der Reha

Jetzt ist sie in der Hufeland-Klinik in Bad Ems für eine Reha. Denn die Erinnerung an die Zeit auf der Intensivstation, in der sie mit Luftnot und Kurzatmigkeit zu kämpfen hatte, lässt sie nicht mehr los: "Neben mir lag ein 86-jähriger Mann - und ich habe mitgekriegt, dass da so ziemlich viel versagt hat. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, oder nicht. Das sind halt die Sachen, die ganz schön nachwirken."

Es gibt Albträume, es gibt Angstzustände, bis hin zu Depressionen, die auch länger bleiben.

Mit dieser Erfahrung ist Anna Loskes nicht alleine. Psychologin Claire Metzmacher kümmert sich in der Lungenfachklinik in Bad Ems um die Sorgen und Ängste ehemaliger Corona-Patienten. Für viele sei die Erkrankung ein traumatisches Erlebnis: "Wir sprechen von einem Trauma, wenn etwas plötzlich im Leben passiert und einen ganz aus der Bahn wirft. Das wird bei dieser Covid-19-Erkrankung sehr deutlich. Es gibt Albträume, es gibt Angstzustände, bis hin zu Depressionen, die auch länger bleiben."

Austausch in Einzel- und Gruppengesprächen

In Einzelgesprächen würden die ehemaligen Corona-Patienten oft sehr ausführlich darüber reden, dass sie das Gefühl hätten, nicht mehr mitten im Leben zu stehen, sagt Metzmacher: "Die Patienten beschreiben auch, dass sie sich große Sorgen machen, ob sie jemals wieder in ihr altes Leben zurück können."

Die Betroffenen treffen sich seit Kurzem unter der Leitung von Klara Metzmacher - aber auch in kleinen Gruppen - zur Gesprächstherapie, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Gerade die gemeinsame Therapie könne den Betroffenen neuen Halt geben, sagt die Psychologin: "Sie sollen eben auch in der Hilflosigkeit erkennen: Ich bin hier nicht alleine!" Anna Loske tut die psychlogische Begleitung jedenfalls gut. Vor allem der Austausch mit anderen Betroffenen helfe ihr, in ein normales Leben zurückzufinden.