Corona-Schnelltests für daheim soll es in den nächsten Tagen auch in Supermärkten und Drogerien geben. In den Geschäften im Raum Koblenz geht man aber davon aus, dass die Tests schnell vergriffen sein werden.

Äpfel, Kartoffeln und ein paar Corona-Schnelltests - wer nach den großen Ankündigungen der Bundesregierung auf Massen-Coronatests jetzt darauf hofft, beim Wochenendeinkauf gleich auch noch eine Ladung Tests für zu Hause mit einpacken zu können, der wird vielfach enttäuscht. Eine kleine Umfrage unter regionalen Supermärkten im Raum Koblenz hat ergeben, dass Corona-Selbsttests schwer zu bekommen sind. Viele Märkte warten noch auf Rückmeldungen dazu, wann der Großhandel entsprechende Tests liefern kann. Sowohl die Drogeriekette Müller als auch dm planen, ab dem 9. März Corona-Schnelltests anzubieten. Auch Rossmann will Tests verkaufen. Aldi will schon ab Samstag Schnelltests verkaufen Der Discounter Aldi hat angekündigt, Corona-Selbsttests bereits ab Samstag zu verkaufen. Die Packung mit fünf enthaltenen Tests soll rund 25 Euro kosten. Die Abgabemenge ist zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Das Unternehmen geht von einem hohen Bedarf aus, und betont in einem Statement, dass die Nachfrage nur gemeinsam mit anderen schrittweise bedient werden kann. "Sollten die Tests schnell ausverkauft sein, möchten wir unsere Kunden um Geduld bitten, da weitere Ware in der nächsten Woche ausgeliefert wird", heißt es auf SWR-Anfrage. Apotheken kommen nicht an Corona-Schnelltests ran In Apotheken gibt es die Schnelltests für daheim nur vereinzelt. Wie der Landes-Apotheker-Verband (LAV) auf SWR-Anfrage mitgeteilt hat, gebe es Lieferschwierigkeiten bei den Tests. Eine Umfrage unter Apothekern im Raum Koblenz hat gezeigt: viele können ihren Kunden noch keine Selbsttests anbieten. Einer, der sich eine Ladung sichern konnte, ist Apotheker Florian Faßbender aus Koblenz. Er hat ab Samstag Spucktests im Angebot. Er ist jedoch kein großer Fan von den kurzfristig zugelassenen Produkten. "Unser Problem als Apotheker ist, dass wir relativ wenig Informationen zu den Tests haben, und die Leute gar nicht richtig aufklären können." Apotheker befürchtet Fehler bei Selbsttests Faßbender befürchtet, dass es bei den Selbsttests zu einer hohen Fehlerquote kommt, weil die Menschen nicht wissen, wie man sie richtig anwendet. Außerdem hält er es für wahrscheinlich, dass positive Tests nicht ordnungsgemäß ans Gesundheitsamt gemeldet werden. "Die Frage ist, wie viele dann sagen: ,Okay, ich schmeiß' das Ding in den Müll und gut ist'." Der Apotheker plädiert dafür, Schnelltests durch geschultes Fachpersonal durchführen zu lassen. Er selbst bietet seit einer Woche Tests in seiner Apotheke im Koblenzer Stadtteil Karthause an. Eine Übersicht über Apotheken im Land, wo Schnelltests gemacht werden können, gibt es beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Die Drogeriemarktkette dm plant in Baden-Württemberg Corona-Schnelltest-Zentren aufzubauen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Vorbereitungen für größere Teststellen laufen Auch wenn es laut LAV noch viele offene Fragen gibt - wie zum Beispiel zur Abrechnung der kostenlosen Tests - laufen im Großraum Koblenz vielerorts Vorbereitungen für kleinere und größere Teststellen. Teils durch Kommunen organisiert, teilweise durch Zusammenschlüsse von Ärzten, Apothekern und Rettungskräften. Schnelltests direkt auf dem Parkplatz vor dem dm-Markt, wie es die Drogeriekette in Baden-Württemberg plant – damit ist in Rheinland-Pfalz noch nicht zu rechnen. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, sagte auf SWR-Anfrage: "Von unserer Seite aus können die Schnelltest-Center bundesweit eröffnet werden. Dies ist aber abhängig von der Zustimmung der Behörden vor Ort." Im März sollen die Schnelltestzentren zunächst vor rund 250 dm-Märkten in Baden-Württemberg aufgebaut werden.