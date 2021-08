Im Norden von Rheinland-Pfalz steigen die Inzidenzwerte wieder an. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Corona-Auflagen aktuell in Ihrem Kreis gelten.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Koblenz und den Landkreisen im Norden von Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Tag wieder gestiegen. Der Kreis Ahrweiler hat aktuell landesweit den höchsten Inzidenzwert. Die aktuellen Inzidenzwerte sind wie folgt: Stadt Koblenz: 10,5 | Kreis Ahrweiler: 47,7 | Kreis Altenkirchen: 13,2 | Kreis Cochem-Zell: 9,8 | Kreis Mayen-Koblenz: 34,5 | Kreis Neuwied: 35,0 | Rhein-Hunsrück-Kreis: 15,5 | Rhein-Lahn-Kreis: 14,7 | Westerwaldkreis: 9,9.

Als Quelle für den Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner nutzen wir die Statistik des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz.

Im Privaten

Schulen und Kitas

Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen

Sport

Freizeit und Veranstaltungen

Musik und Kultur

Übernachtung

Maximal 25 Personen aus verschiedenen Hausständen zuzüglich Kinder bis einschließlich 14 Jahren dürfen sich treffen. Bei privaten Feiern dürfen maximal 100 Gäste zusammenkommen. Drinnen gilt die sogenannte 3-G-Regel, das bedeutet: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete.

In den Schulen findet Präsenzunterricht statt. Die Maskenpflicht für Schüler und Lehrkräfte entfällt im Unterricht und auf dem Schulhof bei einer Inzidenz unter 35. In den Gängen der Schulgebäude muss aber weiterhin eine Maske getragen werden. Schüler müssen sich zweimal in der Woche testen lassen.



In den Kitas gilt der Regelbetrieb. Beim Bringen und Abholen der Kinder muss eine Maske getragen werden. In den Einrichtungen selbst gibt es keine Maskenpflicht für die Mitarbeiter, außer bei bestimmten Interaktionen mit den Kindern.

Die Innen- und Außengastronomie ist geöffnet. Die Test- und Reservierungspflicht für die Innengastronomie entfällt. Innen muss eine Maske getragen werden, die am Sitzplatz abgelegt werden darf. Mitarbeiter müssen keine Maske mehr tragen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. In der Außengastronomie entfällt die Testpflicht. Gäste müssen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich ihre Kontaktdaten hinterlassen.



Geschäfte wie Supermärkte oder Apotheken haben geöffnet. Es gibt keine Testpflicht, aber eine Beschränkung der Personenanzahl. Es gilt: Ein Kunde pro fünf Quadratmeter Verkaufsfläche. In allen Geschäften gilt die Maskenpflicht. Mitarbeiter müssen keine Maske mehr tragen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.



Betriebe für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Massagesalons oder Tattoostudios sind geöffnet. Es gilt die Maskenpflicht. Mitarbeiter müssen keine Maske mehr tragen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Kann bei einer Dienstleistung keine Maske getragen werden, muss ein negativer Test nachgewiesen werden.

Sport, Schwimmbäder und Thermen

Das Training - auch mit Kontakt - ist drinnen und draußen mit maximal 50 Personen zuzüglich Trainer erlaubt. Eine Testpflicht gilt nur für den Innenbereich (außer für Kinder bis einschließlich 14 Jahre). Geimpfte und genesene Personen werden bei der Personenanzahl nicht mitgezählt.



Die Freibäder und Badeseen sind geöffnet. Auch Hallen- und Spaßbäder und Thermen dürfen öffnen. Besucher müssen vorab reservieren. Die Auslastung darf maximal die Hälfte der maximalen Auslastung betragen. Innen gelten die Testpflicht und die Kontaktnachverfolgung.

Museen und Ausstellungen dürfen öffnen, ebenso Kulturbetriebe wie Kinos und Theater. Auch Einrichtungen wie Freizeitparks und Minigolfplätze, Spielhallen oder Spielbanken dürfen Besucher empfangen. Die Reservierungspflicht entfällt.



Clubs und Diskotheken dürfen öffnen. Voraussetzung seien laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer "gute Lüftungsanlagen." Maximal 350 Besucher sind erlaubt. Zutritt haben aber nur geimpfte, genesene oder getestete Personen.



Sport- und Kulturveranstaltungen dürfen stattfinden. Im Freien sind 500 Zuschauer erlaubt, innen 350 Zuschauer.



Großveranstaltungen dürfen wieder stattfinden bei einer Inzidenz unter 35. Draußen sind bis zu 5.000 Besucher erlaubt. Bei Veranstaltungen in Stadien mit festen Sitzplätzen darf jeder zweite Platz besetzt werden; die Obergrenze liegt bei 5.000 Zuschauern.

In der Breiten- und Laienkultur ist der Probenbetrieb wieder erlaubt. Auch Musik- und Kunstunterricht darf wieder stattfinden. Drinnen und draußen sind bis zu 50 Personen zuzüglich Trainer erlaubt. Eine Testpflicht gilt nur für den Innenbereich (außer für Kinder bis einschließlich 14 Jahre). Geimpfte und genesene Personen werden bei der Personenanzahl nicht mitgezählt.

Hotels und Jugendherbergen sind geöffnet. In Hotels gilt die Testpflicht nur noch bei Anreise statt alle 48 Stunden. Die Gäste können innen und außen bewirtet werden. Frühstück ist auch als Buffet zulässig. Saunas, Wellnessangebote (auch Kosmetikanwendungen) und Hallenbäder dürfen von den Gästen unter Auflagen und im Rahmen der Kontaktbeschränkungen genutzt werden. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet beziehungsweise dürfen wieder vermietet werden. Die Gemeinschaftseinrichtungen können von allen Gästen genutzt werden. Im Innenbereich der Einrichtungen gilt die Maskenpflicht. Alle Gäste müssen sich alle 48 Stunden testen.