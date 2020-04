Im Kampf gegen die Corona-Pandemie fordern immer mehr Kommunen in Deutschland medizinische Unterstützung durch die Bundeswehr an. Das hat das Sanitätskommando in Diez mitgeteilt, dass die Verteilung des Personals organisiert. In Rheinland-Pfalz selbst werde die Fieberambulanz in Neuwied und das Klinikum Ludwigshafen mit insgesamt sechs Ärzten und Sanitätern der Bundeswehr unterstützt, sagte der Diezer Generalstabsarzt Armin Kalinowski SWR4. Bundesweit seien etwa 100 Ärzte und Sanitäter von Diez aus entsendet worden. Allein in Hannover helfen 50 Studenten der Bundeswehr beim Aufbau eines Behelfskrankenhauses. Die sonst sehr hohen bürokratischen Hürden für eine solche Amtshilfe seien deutlich gesenkt worden. Darüber hinaus werden auch in Corona-Zeiten zivile Patienten im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und anderen Krankenhäusern der Bundeswehr behandelt.