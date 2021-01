In einem Seniorenheim in Limburg ist eine Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. Das teilte der Landkreis Limburg-Weilburg am Freitagabend nach Untersuchungen der Frankfurter Uniklinik mit. Drei Betroffene Menschen im Altenheim St. Georg in Limburg befinden sich in Quarantäne - zwei Beschäftigte und ein Bewohner. Ob es sich um die vor allem in Großbritannien aufgetretene Virusvariante handelt oder die zunächst in Südafrika festgestellte, ist noch nicht bekannt. Dazu seien weitere Untersuchungen in einem Speziallabor nötig. Die Ergebnisse sollen Ende Januar vorliegen. Zuvor waren in dem Heim mehrere Corona-Infektionen aufgetreten. Aus dem Heim wurden deshalb 100 Proben zur weiteren Untersuchung in ein Speziallabor gebracht.