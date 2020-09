Massentests bei Automobilzulieferer in Montabaur ***************************************** Montabaur: Nach mit einer Corona-Infektion bei einem Automobil-Zulieferer in Montabaur hat das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben fast 250 Personen auf das Virus getestet. Die Ergebnisse sollen am Wochenende vorliegen. Bislang sind nach Angaben des Gesundheitsamtes im Westerwaldkreis sieben Personen positiv auf Corona getestet worden, die bei dem Automobilzulieferer in Montabaur arbeiten. 15 weitere Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Das Unternehmen habe inzwischen seine Hygienemaßnahmen verschärft und etwa die Maskenpflicht verschärft, heißt es vom Gesundheitsamt.