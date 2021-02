Der Zoo und die Tierparks im nördlichen Rheinland-Pfalz sind erleichtert, dass sie wieder für Besucher öffnen dürfen. Sie werden aber nicht direkt am Montag, 1. März 2021 aufmachen können.

Der Geschäftsführer des Tierparks in Rheinböllen im Hunsrück, Kristof Fröhlich, freut sich darauf, bald wieder öffnen zu dürfen. Der Lockdown sei für Zoos und Tierparks besonders problematisch, da man Tierpfleger nicht in Kurzarbeit schicken könne.

Aber in den schwierigen Monaten habe es auch viel Unterstützung für den Tierpark gegeben: Es seien zahlreiche Geld- und Futterspenden eingegangen. "Zum Teil kamen Menschen mit einem ganzen Kofferraum voller Getreide," sagt Kristof Fröhlich.

Frühestens am 7. März öffnen

Ein genaues Öffnungsdatum konnte der Tierpark noch nicht angeben. Nach vier Monaten im Lockdown müsse der Park noch vorbereitet und aufgeräumt werden. Frühstens am 7. März könne man Besucher empfangen.

Besucher müssen sich vorher anmelden

Der Tierpark in Bell im Hunsrück sieht sich gut vorbereitet auf die anstehende Öffnung. Für den Park gebe es bereits ein Hygienekonzept, ab dem 3. März können Besucher kommen.

Der Zoo in Neuwied will zunächst die genauen Auflagen der Landesregierung abwarten. Diese sollen am Freitag bekannt gegeben werden. Je nach Aufwand könne es sein, dass man etwas Zeit benötige, diese umzusetzen. Der Zoo sei aber nach Angaben des Vorsitzenden dank zahlreicher Spenden gut über die Runden gekommen. Allein in diesem Jahr erhielt er Spenden im sechsstelligen Bereich.

Maximal 25 Prozent der regulären Besucher erlaubt

Nach Angaben des Umweltministeriums werden die Außenbereiche von zoologischen Gärten, Tierparks, botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen für Besucher geöffnet. Dabei gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht sowie eine Vorausbuchungspflicht.

Außerdem ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Besucherinnen und Besucher auf maximal 25 Prozent der regulären Kapazität zu begrenzen. Die Innenbereiche blieben bis auf weiteres geschlossen, heißt es in einer Erklärung des Umweltministeriums.