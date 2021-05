Der Kreis Neuwied hatte in den letzten Wochen immer wieder mit einer hohen Inzidenz zu kämpfen. Jetzt darf endlich gelockert werden. Am Mittwoch tritt im Landkreis die Bundesnotbremse außer Kraft.

Seit dem 10. Mai ist die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Neuwied stark gesunken. Damit liegt der Kreis an fünf Werktagen unter der Inzidenz von 100 und darf ab Mittwoch viele Corona-Beschränkungen zurücknehmen. "Wir sind sehr froh, dass wir wieder lockern dürfen", sagt Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher des Landkreises.

Einzelhandel und Außengastronomie dürfen Gäste empfangen

Ab Mittwoch gilt auch für den Kreis Neuwied die Landesverordnung. Das bedeutet: zahlreiche Lockerungen. Die Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wird zurückgenommen. Der Einzelhandel darf wieder öffnen. Kunden können dann ohne negativen Corona-Test shoppen. Dabei gilt: ein Kunde auf zehn Quadratmeter. Auch die Außengastronomie von Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen öffnen. Gäste müssen einen Termin vereinbaren und einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen. Für den Besuch im Zoo Neuwied muss weiterhin ein Termin reserviert werden, allerdings entfällt die Testpflicht.

Auch touristische Übernachtungen sind ab Mittwoch wieder möglich. In Hotels und Jugendherbergen ist kontaktarmer Urlaub mit Test möglich. Auch Campingplätze und Ferienwohnungen mit eigenen sanitären Anlagen dürfen öffnen. Museen und Ausstellungen dürfen ebenfalls wieder besucht werden. Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik- und Nagelstudios dürfen Kunden mit Terminvereinbarung und negativem Test empfangen.

Fitnessstudios und Tanzschulen können wieder öffnen

Im Bereich Sport gibt es ebenfalls Lockerungen: Im Freien ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich; Gruppensport mit maximal 20 Kindern bis 14 Jahre. Beim Sport im Inneren gilt eine Testpflicht und eine Personenbegrenzung von einer Person pro 40 Quadratmeter sowie ein Mindestabstand von drei Metern. Unter Beachtung dieser Vorgaben dürfen auch Fitnessstudios und Tanzschulen wieder öffnen.

Landrat Hallerbach ruft weiterhin zur Vorsicht auf

In einem Video auf Facebook hat sich Landrat Achim Hallerbach (CDU) zu den Lockerungen in seinem Landkreis geäußert. Die Entwicklung der letzten Tage habe gezeigt, dass die Bundesnotbremse gewirkt habe, sagt Hallerbach. Er ruft die Bürger aber weiterhin zur Vorsicht auf: "Nach 14 Monaten Pandemie sind wir alle müde. Wir wollen wieder so leben, wie wir es gewohnt waren. Trotzdem müssen wir noch ein wenig durchhalten." An Schulen und Kitas gebe es wieder einige Quarantänefalle, sagt der Landrat. "Wir müssen verhindern, dass es eine vierte Welle gibt."

Im vergangenen Monat lag der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Neuwied noch bei über 150. Ende März überschritt er sogar die 200-er-Grenze. Laut Ulf Steffenfauseweh ist nicht klar, warum die Werte so hoch waren. "Es gab keine klar benennbaren Hotspots", sagt er. Es sei ein diffuses Infektionsgeschehen gewesen.

In den Testzentren ist vergleichsweise wenig Betrieb, sagt Ulf Steffenfauseweh. Die Zahl der positiven Fälle sei deutlich zurückgegangen. Viele würden sich jetzt wegen anstehender Urlaubsreisen testen lassen und nicht, weil sie Symptome hätten.