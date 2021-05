Ab Freitag darf in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz die Innengastronomie wieder öffnen. Auch für Theater, Kinos und den Sport gibt es Lockerungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz sinkt weiter: Am Mittwoch liegen die Inzidenzwerte seit fünf Tagen in Folge unter dem Schwellenwert von 50 (Sonn- und Feiertage werden dabei nicht mitgezählt). Deshalb treten nach Angabe der Verwaltungen in Stadt und Kreis ab Freitag, dem 28. Mai, weitere Lockerungen in Kraft, die die Landesregierung festgelegt hatte.

Innengastronomie darf öffnen

Gastronomiebetriebe dürfen dann wieder drinnen Gäste bewirten. Diese benötigen einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden. Außerdem müssen die Gastronomen die Kontaktverfolgung gewährleisten und Abstandsgebote einhalten. Es dürfen nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch zusammensitzen.

Darüber hinaus gilt eine sogenannte Vorausbuchungspflicht, um besser zu steuern, wie viele Gäste kommen. Personal und Gäste müssen außerdem Maske tragen - die Gäste dürfen sie am Tisch dann aber absetzen. Wie die Stadt Koblenz mitteilte, ist damit auch die Gastronomie auf Ausflugsschiffen wieder zulässig.

Für das kommende Wochenende hat die Stadt Koblenz eine nächtliche Maskenpflicht für Teile der Altstadt angeordnet. Grund dafür sei, dass sich dort am Pfingstwochenende hunderte Menschen versammelt hatten – ohne ausreichend Abstand zu halten, so die Stadt. Vor allem nach Schließung der Außengastronomie, sei auf dem Münzplatz und in der Münzstraße der Mindestabstand von 1,50 Meter oft nicht eingehalten worden. Deshalb gelte dort am Freitag von 23 Uhr bis 3 Uhr am nächsten Morgen sowie am Sonntag ab Mitternacht ebenfalls bis 3 Uhr eine Maskenpflicht. Notwendig sei eine medizinische oder eine FFP2-Maske, so die Stadt.

Theater und Kinos dürfen wieder drinnen spielen

Mit den Lockerungen sind ab Freitag auch kulturelle Veranstaltungen im Innern wieder möglich: In Theatern, Kinos oder Kleinkunstbühnen mit maximal 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Maskenpflicht entfällt nach Angaben Stadt Koblenz am Platz. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Außerdem benötigen Besucherinnen und Besucher auch hier ein negatives Testergebnis oder einen Genesenen- beziehungsweise vollständigen Impfnachweis.

Auch für die Laienkultur treten ab Freitag Lockerungen in Kraft: Kleine Gruppen bis maximal zehn Personen sowie einer leitenden Person dürfen im Freien proben, wobei Abstände eingehalten werden müssen. Das gilt beispielsweise für Musik- und Kunstunterricht. Chöre und Musikvereine dürfen allerdings weiterhin nicht auftreten.

Kontaktloser Sport draußen mit bis zu zehn Personen erlaubt

Im Amateur- und Freizeitsport ist kontaktloser Sport im Freien und auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen in Gruppen bis maximal zehn Personen zulässig. Zusätzlich darf eine Trainerin oder ein Trainer anwesend sein. Geimpfte oder genesene Personen werden dabei nach Angaben der Verwaltungen nicht mitgezählt.

Außerdem dürfen auch Spielhallen, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen wieder öffnen. Auch hier gilt die Maskenpflicht bis zum Platz und Abstände müssen eingehalten werden.

Weitere Lockerungen ab 2. Juni?

Die Stadt Koblenz teilte außerdem mit, dass der von der rheinland-pfälzischen Landesregierung aufgelegte Perspektivplan ab Mittwoch, dem 2. Juni, weitere Lockerungen im Bereich Tourismus, Freizeit und Sport vorsehe. Dafür müsse die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin stabil unter 50 beziehungsweise unter 100 bleiben.

Dann könnten laut dem Perspektivplan der Landesregierung unter anderem auch die Freibäder öffnen. Außerdem könnte dann Gruppensport draußen mit maximal 20 Personen und drinnen mit bis zu fünf Personen auf Abstand möglich sein.