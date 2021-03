Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Freitag (27. November)

+++ Krankenhäuser fordern finanzielle Unterstützung vom Bund +++

13:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland hat am Freitag die Grenze von einer Million überschritten. Statistisch gesehen werden davon wohl ein Prozent schwer erkranken und auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Das wären 10.000 Patienten. Mehrere Kliniken im Norden von Rheinland-Pfalz fordern jetzt wieder mehr Unterstützung vom Bund, um das stemmen zu können.

+++ Neuwieder Zehnkämpfer Kai Kazmirek von Corona zurückgeworfen +++

10:30 Uhr

Anders als bei Freizeitkickern und anderen Amateuren dürfen Profisportler aktuell auf dem Sportplatz trainieren. Zehnkämpfer Kai Kazmirek aus Neuwied ist darüber natürlich froh. Corona hat aber auch ihn hart getroffen.

Donnerstag (26. November)

+++ Reaktionen aus der Region auf verlängerten Corona-Lockdown +++

13:30 Uhr

Seit Mittwoch ist klar: Gaststätten und Hotels bleiben mindestens bis zu den Weihnachtsferien geschlossen - aus wirtschaftlicher Sicht ein erneuter Rückschlag. Gastronomen und Hoteliers aus dem Norden von Rheinland-Pfalz reagieren mit Verständnis und Sorge.

+++ Neues Corona-Testzentrum in Koblenz +++

6:30 Uhr

Die Stadt Koblenz stellt heute eine weitere Einrichtung vor, in dem Corona-Tests angeboten werden. Das Testzentrum sei in der Fechthalle an der CGM-Arena in Koblenz-Oberwerth eingerichtet worden, teilte die Stadt mit. Dort sollen nur Menschen auf das Corona-Virus getestet werden, die noch keine Symptome haben. Im selben Gebäude gibt es bereits seit längerem die Corona-Ambulanz der Stadt Koblenz. Dort können sich Menschen testen lassen, die Krankheits-Symptome haben.

Mittwoch (25. November)

+++ Landkreise in der Region geben Corona-Standorte bekannt +++

11:30 Uhr

Im Norden von Rheinland-Pfalz stehen die ersten Corona-Impfzentren fest. Sie sollen bis Mitte Dezember einsatzfähig sein. Die anderen Kreise werden ihre Standorte voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt geben.

+++ OVG Koblenz entscheidet: Behörden müssen Infektionszahlen weitergeben +++

10:30 Uhr

Die Gesundheitsämter im Land müssen auf Presse-Anfragen hin, die Zahlen zu den Corona-Fällen auch in einzelnen Ortsgemeinden herausgeben. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschieden. Die Pirmasenser Zeitung wollte vom Landkreis Südwestpfalz Informationen über die Infektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie haben - und zwar für jede einzelne Ortsgemeinde. Das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße lehnte das ab. Doch das OVG hat diese Entscheidung im Eilantrag zunächst aufgehoben - mit dem Argument, die Zeitung habe laut Landesmediengesetz vermutlich einen Anspruch auf die Auskünfte. Außerdem würden keine privaten Interessen verletzt, wenn der Kreis die Zahlen weitergebe.

Dienstag (24. November)

+++ OVG entscheidet: Schüler nicht von Unterricht befreit +++

16:30 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat in einem Eilverfahren entschieden, dass ein Schüler trotz der Corona-Pandemie nicht vom Unterricht in der Schule befreit wird. Der Schüler aus Kaiserslautern hatte geklagt, weil er nach eigenen Angaben gesundheitliche Probleme hat und auch sein 73 Jahre alter Vater zur Risikogruppe gehört.

+++ Behörden müssen Infektionszahlen weitergeben +++

13:25 Uhr

Die Behörden in Rheinland-Pfalz müssen den Medien auch Informationen zu Corona-Infektionszahlen in den einzelnen Ortsgemeinden zur Verfügung stellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz in einem Eilverfahren entschieden. Die Pirmasenser Zeitung wollte vom Landkreis Südwestpfalz Informationen über die Infektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie haben – und zwar für jede einzelne Ortsgemeinde. Das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße lehnte das ab. Doch das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat diese Entscheidung im Eilantrag zunächst aufgehoben. Mit dem Argument, die Zeitung habe laut Landesmediengesetz vermutlich einen Anspruch auf die Auskünfte. Außerdem würden keine privaten Interessen verletzt, wenn der Kreis die Zahlen weitergebe: Selbst in sehr kleinen Ortsgemeinden könnten Corona-Infizierte allein durch die Zahlen nicht identifiziert werden. Dort wisse man in der Regel durch Quarantäneanordnungen oder Schul- und Kitaschließungen sowieso, wer sich mit dem Virus infiziert habe.

Elternbeiräte wollen Kriterien für Unterricht in Corona-Zeiten

9:26 Uhr

Der Landeselternbeirat und die Regionalelternbeiräte Trier, Neustadt und Koblenz fordern, dass wissenschaftlich untersucht wird, welches Übertragungsrisiko für das Corona-Virus tatsächlich von den Schulen ausgeht. Außerdem fordert der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz das Bildungsministerium auf, Kriterien für den Übergang von Präsenzunterricht in den Wechselunterricht festzulegen. In einem Brief an Bildungsministerin Hubig heißt es, der Wechsel der Unterrichtsform solle für die weiterführenden Schulen gelten. Darüber sollten die Schulen selbst entscheiden. Grundlage müsste die Zahl der Corona-Erkrankungen sein. Außerdem sollte dieser Schritt mit dem Schulelternbeirat und den Schülervertretern abgesprochen werden. In dem Brief heißt es außerdem, dass schwächere Schüler und solche ohne häusliche Betreuung, gefördert und betreut werden müssten. Auch für Schüler ohne Endgeräte und Internetempfang müsse das gewährleistet sein.

Montag (23. November)

+++ Zahl der Infizierten in Andernach hat sich erhöht +++

12:37 Uhr

Im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach hat sich die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf 28 erhöht. Am Wochenende hieß es, 22 Mitarbeiter seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Heute teilte die Klinik dem SWR mit, inzwischen seien alle Tests ausgewertet. Demnach sei das Virus nun bei 20 Pflegekräften, sechs Ärzten und zwei Mitarbeitern aus dem technischen Dienst nachgewiesen worden. Der größte Teil von ihnen soll sich demnach im privaten Bereich angesteckt haben. Die Betroffen befänden sich in Quarantäne und es gehe ihnen gesundheitlich gut. Das St. Nikolaus-Stiftshospital nimmt derzeit nur noch akute Notfälle auf. Außerdem können Schwangere dort ihre Kinder zur Welt bringen. Neue Patienten, die auf der Intensivstation versorgt werden müssen, würden auf umliegende Kliniken verteilt.

+++ Gebrauchte Einmal-Masken gehören in Neuwied in die graue Tonne +++

12:15 Uhr

Die Stadt Neuwied weist darauf hin, dass gebrauchte Einmal-Masken in den Hausmüll und damit in die graue Tonne gehören. Hintergrund des Hinweises ist ein Beschluss des Neuwieder Stadtrates. Komplizierter sei es wie Covid-19 Patienten Menschen in Quarantäne ihre Abfälle entsorgen sollten. Dieser soll bereits im Haushalt in reißfeste Abfallsäcke verpackt und dann gut verschlossen in die graue Tonne geworfen werden. Spritzen und andere scharfe Gegenstände müssten in bruch- und durchstichsicheren Einwegbehältern entsorgt werden. Eine entsprechende Info-Aktion zum Thema hat die Stadt nach eigenen Angaben als Teil ihrer Kampagne "Saubere Pfoten" gestaltet.

+++ Krankenhaus in Andernach - planbare Operationen werden verschoben +++

9:15 Uhr

Im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach haben sich 22 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Die Klinik teilte am Wochenende mit, dass sie deshalb momentan keine planbaren Operationen durchführt und auch keine neuen Intensivpatienten mehr aufnimmt. Zurzeit würden deshalb Patienten, die auf der Intensivstation versorgt werden müssen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im St. Nikolaus-Stiftshospital selbst werden den Angaben zufolge nur akute Notfälle behandelt, außerdem können Schwangere dort noch ihre Kinder zur Welt bringen. Hintergrund ist, dass im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach bei 4 Ärzten, 16 Pflegekräften und zwei Mitarbeitern aus dem technischen Dienst das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Außerdem werden dort gerade 8 Corona-Patienten betreut. Bei einem Teil der Mitarbeiter und bei drei Patienten sei noch nicht geklärt, wie sie sich mit Corona infiziert haben, heißt es. Vorsorglich wurden die Mitarbeiter des angrenzenden Seniorenstifts und des Medizinischen Versorgungszentrums getestet, dort seien aber alle Tests negativ gewesen.

+++ Kneipe bewirtet Gäste - Polizei kommt +++

6:52 Uhr

Polizisten haben am Wochenende in Linz eine Gaststätte kontrolliert, in der offenbar mehrere Gäste bewirtet wurden. Die meisten waren den Angaben zufolge stark betrunken und reagierten teilweise aggressiv, als die Beamten in die Kneipe kamen. Einer musste deshalb an den Händen gefesselt werden. Die Gaststätte in Linz wurde am Samstagabend geschlossen.