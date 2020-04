per Mail teilen

Die Landräte der Kreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald fordern in einem gemeinsamen Brief an Wirtschaftsminister Wissing mehr Unterstützung für mittelständische Unternehmen. Die Förderung für Unternehmen auf 30 Mitarbeiter zu begrenzen sei nicht ausreichend. Die Landräte appellieren daher, die Mitarbeitergrenze für finanzielle Hilfe auf mindestens 50 Mitarbeiter anzuheben.