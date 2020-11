per Mail teilen

Unter provisorischen Dächern, auf Bänken oder mit Lautsprechern. Bestattungen in Zeiten von Corona sind einfach anders. Die Einschränkungen in der Pandemie machen Angehörigen bei Beerdigungen das Leben noch schwerer. Und nicht nur ihnen, sondern auch den Bestattern. Hans-Peter Kreutz, der Chef des Bestattungsunternehmens Escher in Koblenz, spricht über Bestattungen mit Corona-Regeln, über seine Erfahrungen und seinen Umgang damit.