Corona: Krankenhäuser kritisieren Lockerung der Schutzmaßnahmen

Der christliche Krankenhausträger BBT-Gruppe kritisiert die bundesweit beschlossene Aufhebung vieler Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März. Der Sprecher der Geschäftsführung sagte, die Personalsituation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen seien beängstigend, denn viele Mitarbeitende seien Corona-positiv und krankheitsbedingt in Quarantäne. Die Corona-Schutzmaßnahmen sollten auch weiterhin befolgt werden, um sich und andere zu schützen. Zu der BBT-Gruppe gehören unter anderem auch das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur und die Fachklinik für Psychiatrie in Saffig. Eigentümer der BBT-Gruppe ist der Orden der Barmherzigen Brüder.