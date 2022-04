Corona-Kompetenzzentrum: Tests und Therapien unter einem Dach

Noch bekommt man in Koblenz einen PCR-Test in der Fieberamulanz auf dem Oberwerth. Sie zieht bald in das neue Corona-Kompetenzzentrum um - dort gibt es Tests und Behandlungen unter einem Dach.

In dem neuen Kompetenzzentrum in der Koblenzer Altlöhrstraße wird ab Mai das Wissen rund um Corona-Infektionen gebündelt: Dort arbeiten dann das Labor Koblenz und Astrid Weber zusammen. Die Ärztin betreut bislang die Fieberambulanz auf dem Koblenzer Oberwerth, in der Menschen mit und ohne Symptome mit einem PCR-Test auf eine Covid-Infektion getestet werden. Diese Fieberambulanz zieht nach Angaben der Betreiber voraussichtlich am 2. Mai vom Oberwerth in das neue Kompetenzzentrum um.

In dem Zentrum in der Koblenzer Innenstadt hat schon jetzt das Schnelltestzentrum den Betrieb aufgenommen, dass bislang im Forum Confluentes in der Nähe angesiedelt war. Im Mai soll außerdem noch eine Spezialpraxis öffnen, die sich um Corona-Frühtherapien kümmern wird und um Long-Covid-Patienten. Testen und therapieren an einem Ort, das sei wichtig, sagt die Ärztin Astrid Weber. Gemeinsam sei man effizienter im Kampf gegen Corona.

Wegfall der Maskenpflicht - voraussichtlich steigende Infektionszahlen

Die Menschen hätten ab jetzt eine Anlaufstelle, wenn es um Corona ginge, das sei ein großer Vorteil, findet auch Dirk Schmidt vom Labor Koblenz: "Der Bürger, der jetzt einen Test braucht, kann auch direkt mit einem Arzt sprechen." Außerdem mache die Zusammenarbeit an einem Ort die Abläufe einfacher. So könnte in bestimmten Fällen schneller ein PCR-Testergebnis erstellt werden. Das sei wichtig für die Corona-Frühtherapie von Risikopatienten.

Die Betreiber des neuen Corona-Kompetenzzentrums rechnen durch den Wegfall der Maskenpflicht in der kommenden Woche mit höheren Infektionszahlen - und damit auch mit einer höheren Nachfrage nach Tests.